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İmam, çocuklar için camiye akvaryum yaptırdı

Osmaniye’de Bahçeli Cami’de imam olarak görev yapan Rüstem Kalem, çocukların camide daha çok vakit geçirmesi için akvaryum yaptırdı.

Genel 29.10.2021, 09:18
İmam, çocuklar için camiye akvaryum yaptırdı

Osmaniye’de Bahçeli Cami’de imam olarak görev yapan Rüstem Kalem, çocukların camide daha çok vakit geçirmesi için akvaryum yaptırdı.

Osmaniye merkez Esenevler Mahallesi’nde bulunan Bahçeli Cami’de görev yapan Kalem, çocukların camide daha fazla vakit geçirmesi için 2 yıl önce bir proje düşündü. Pandemiden dolayı aklındaki projeyi faaliyete geçiremeyen Kalem, 2 yıl sonunda projesini hayata geçirdi. Projesinin ilk aşamasında Kalem, bir akvaryum, daha sonra da süs balıkları satın aldı. Namaz kılmak için camiye gelen çocuklar akvaryumu gördüklerinde bir yandan şaşırırken bir yandan da mutlu oldular.

Projeyi yapmasındaki amacın çocukları camiye getirmek olduğunu söyleyen Kalem, “Bu projeyi ben 2 yıl önce düşünmüştüm ama pandemiden dolayı faaliyete geçirememiştim. Aklımın bir köşesinde kalmıştı. Çocuklarımızı camiye nasıl getirebiliriz, nasıl onları camide görebiliriz bunun burukluğu içerisindeydim. Aklımda olan bu projeyi bugün faaliyete geçirdik. Çok memnun oldum. Çocuklar geliyor bakıyor. Cemaatimiz de çok memnun oldu. Hoşlarına gidiyor. Hocam gayet güzel olmuş daha önce bir yerde görmedik gibisinden söylemlerle karşılaşıyoruz. Amacımız çocukların camiyle buluşması. Bütün çocuklar gelsinler” diye konuştu.

Camideki akvaryum içerisindeki balıkları görmeye gelen çocuklar ise, akvaryum içerisindeki renkli balıkları görmekten mutlu olduklarını söyledi.

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