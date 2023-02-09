İMAF’tan depremzedeler için yardım seferberliği

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve çevresindeki illeri de vuran depremler yürekleri dağlarken, STK’lar yardım için bölgeye akın ediyor. İzmir’de yaşayan Mardinliler de depremzedeler için bir tır malzeme gönderdi. İMAF Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Tunç, “Bölgeye bir tır yolladık, ikinci tır için de çalışmalarımız aralıksız devam ediyor” dedi.

Merkez üssü Kahramanmaraş olan ve 10 kenti vuran, tüm Türkiye’yi yasa boğan 7,7 ve 7,6’lık depremler sonrası bütün ülke, bölge için yardım seferberliği başlattı. İzmir Mardinliler Federasyonu (İMAF) da felakete kayıtsız kalmadı ve bölgeye bir tır yardım gönderdi, ikinci tır için de yardımlar toplanılıyor.

“İkinci tır için de yardımları toplamaya devam ediyoruz”

Ülke olarak çok büyük bir felaketle karşı karşıya kalındığını belirten İMAF Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Tunç, İMAF’ın bölgeye yardım için seferber olduğunun altını çizdi. Tunç, “Kahramanmaraş’ta meydana gelen ve çevresindeki 10 kenti de deyim yerindeyse yerle bir eden çok büyük bir felaketle karşı karşıyayız. Son yüz yılın en büyük ikinci depremi. Hepimizin içi parçalandı, canımız yandı. Dolayısıyla böylesine büyük bir depremden çok sayıda insanımız olumsuz etkilendi, binlerce insanımız da hayatını kaybetti. Biz de İMAF olarak bölgede mağdur olan insanlarımızı asla yalnız bırakamazdık. Gün birlik günü, gün dayanışma günü. Arkadaşlarımızla birlikte hemen koordinasyonumuzu sağladık. İzmir’deki Mardinli hemşerilerimiz, iş insanlarımız, STK’larımız ile birlikte kısa süre içerisinde bir tır yardım malzemesi topladık ve deprem bölgesine yolladık. Bir tırı yolladık ama ikinci tır için de yardımları toplamaya devam ediyoruz” dedi.