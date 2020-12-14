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İltema, teknik tekstil alanında dünya ligine odaklandı

Dokuz Eylül Teknoloji Geliştirme A.Ş. (DEPARK) faaliyet gösteren İltema, teknik tekstil alanında ürettiği akıllı kumaş ile uluslararası piyasalara odaklandı. Şarj edilebilen özelliği ile 6 saate kadar ısı yayan kumaşın birçok sektörde kullanıldığını belirten İltema Kurucu Ortağı Ayhan Prepol, birçok ödül alan ürünlerine gösterilen ilgiden duydukları memnuniyeti dile getirdi. Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörü ve DEPARK Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Nükhet Hotar ise Türkiye’nin rekabet gücünü artıracak firmaları ve girişimcileri her zaman destekleyeceklerini söyledi.

Genel 14.12.2020, 11:14
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İltema, teknik tekstil alanında dünya ligine odaklandı

Dokuz Eylül Teknoloji Geliştirme A.Ş. (DEPARK) faaliyet gösteren İltema, teknik tekstil alanında ürettiği akıllı kumaş ile uluslararası piyasalara odaklandı. Şarj edilebilen özelliği ile 6 saate kadar ısı yayan kumaşın birçok sektörde kullanıldığını belirten İltema Kurucu Ortağı Ayhan Prepol, birçok ödül alan ürünlerine gösterilen ilgiden duydukları memnuniyeti dile getirdi. Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörü ve DEPARK Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Nükhet Hotar ise Türkiye’nin rekabet gücünü artıracak firmaları ve girişimcileri her zaman destekleyeceklerini söyledi.

Dokuz Eylül Üniversitesine (DEÜ) bağlı Dokuz Eylül Teknoloji Geliştirme A.Ş. (DEPARK) bünyesinde faaliyet gösteren ve teknik tekstil alanında yaptığı yatırımla ısı yayabilen kumaş üreten İltema, şimdi de uluslararası piyasalara odaklandı.

TÜBİTAK’dan aldıkları destek ile 2016 yılında kurulduklarını kaydeden İltema Kurucu Ortağı Ayhan Prebol, geleneksel dokuma yöntemlerini yüksek teknoloji ve inovasyon ile bir araya getirdiklerini belirterek, “Kurulduğumuz günden bu yana; teknik tekstil sektöründe çok iyi bir noktaya geldik. Firma olarak, ürünlerimiz ile 1 patent ve 2 faydalı model aldık; yarışmalarda 10 ödülün sahibi olduk. Bu alanda kısa vadede ulaşılabilecek pazar büyüklüğünün sadece ülkemiz için 100 milyon dolar seviyesinde olacağını öngörüyoruz. Buradaki mevcut durumumuz da küresel işbirlikleri arayışında bizleri motive ediyor. ABD ve Güney Kore gibi ülkelerle çok rahatlıkla rekabet edebileceğimize inanıyoruz çünkü ürünümüze güveniyoruz” diye konuştu.

Şarj edilebilme özelliği olan ve 5-6 saat ısı yayabilen akıllı kumaşın çok geniş bir kullanım alanı bulunduğuna dikkat çeken Prebol, “Özel bir solüsyonla kapladığımız fiberleri yine özel bir yöntem kullanarak kumaş haline getiriyoruz. Böylece ortaya çıkan ürünü, ısı ihtiyacı hissedilen her yerde kullanabiliyoruz. Dokuma yöntemiyle bir araya getirdiğimiz fiberleri, müşterinin ya da pazarın ihtiyacına göre farklı boyut ve sıcaklıklarda da tasarlayabiliyoruz” dedi.

Savunma sanayiinde kullanılıyor

Farklı voltajlarda çalışabilen kumaşın son derece geniş bir kullanım alanı olduğunu hatırlatan Prebol, “Satışını yaptığımız ürünlerimiz; otomotiv sanayinde koltuk ısıtma, panel izolasyon, kabin ve batarya sistemlerinde; tekstil sanayinde ev tekstil grubu içinde yatak, battaniye ve koltukta; giyilebilir ürün grubunda mont ve yelekte; savunma sanayinde kıyafet, çadır ve uyku tulumunda; medikal sektöründe ise hasta ısıtma sisteminde ve yatakta kullanılıyor. Dolayısıyla akıllı kumaşın, kullanım alanı hem geniş hem de her geçen gün de artıyor. Ürünümüze olan ilgiden de mutluluk duyuyoruz” ifadesinde bulundu.

Bir yılda geliştirildi

Kuruldukları dönemde TÜBİTAK’ın Teknogirişim Sermayesi Desteği Programına (BiGG-1512) başvurduklarını da aktaran Prebol, “Firmamızı, DEÜ öğretim üyelerinden Doç. Dr. Mustafa Erol ile birlikte kurduk. Zaten hocamız da ısı yayan polimerler üzerine doktorasını yapmış bir bilim insanıydı. Ben ise teknik tekstil alanında uzun yıllar çalışmıştım. Dolayısıyla akademik bilgi ve sektör tecrübesi birleşince ortaya böyle güzel bir sonuç çıktı. Şimdi daha hızlı yol alıyoruz. Proje bazında TÜBİTAK’ın desteğini aldıktan hemen sonra DEPARK’ta faaliyete geçtik. Yaklaşık bir yıl içinde projemizi başarıyla sonuçlandırdık. Bununla da gurur duyuyoruz” diye konuştu.

DEPARK’ın sunduğu imkanların önemine dikkat çeken Prebol, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Ar-Ge faaliyeti alan firmalar açısından bilimsel destek görmenin son derece önemli olduğunu düşünüyoruz. Bizler, DEPARK’ın faaliyetlerine katılarak iyi bir network elde ettik. Bunları değerlendirerek farklı yerlerden kaynak elde etme şansını yakaladık. Aynı zamanda birçok etkinliğe ve yarışmalara da katıldık. Yol kat ettikçe daha fazlasını yapmak; markamızın bilinirliğini artırmak için çabaladık. Geldiğimiz noktada ise bölgesel ve ulusal piyasalar kadar uluslararası pazara odaklanacak gücü ve cesareti kendimizde bulduk. Gelecekte, dünya ligine odaklandığımız ürünümüzü daha da geliştireceğiz.”

"Türkiye girişimcilerle büyüyecek"

Türkiye ekonomisinin gelişmesinde girişimcilerin önemli rol üstleneceğini belirten DEÜ Rektörü ve DEPARK Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Nükhet Hotar, “Ülkemizin rekabet gücünü artıracak firmalara, girişimcilere ve yatırımlara her zaman ihtiyacımız olacak. Bu yüzden inovatif fikirleri katma değere dönüştüren İltema gibi firmaları desteklemeye özen gösteriyoruz” dedi.

Tekstil sanayinin Türkiye’de uzun yıllar el emeği ve fason imalat olarak düşünüldüğünü hatırlatan Rektör Hotar, “Son yıllarda devletimizin teşvikleri, firmalarımızın Ar-Ge yatırımları ve tabi ki girişimcilerimizin cesareti, bu durumu değiştirdi. Milli ve yerli üretim anlayışına uygun olarak günümüzde, yüksek teknoloji tekstil ürünlerini geliştirip satabilecek noktaya geldik. Üniversite olarak bu durumu, ihracatımızın artırılması; cari açığımızın azaltılması ve küresel rekabetteki konumumuz açısından önemli görüyoruz. Bu yüzden firmalarımızı destekliyor; fikirlerin önünü açıyoruz. Gayretlerinden dolayı da İltema firmasının kurucularını ve ekibini de kutluyoruz. Hedefledikleri başarıyı kısa sürede elde ederek, yollarına devam edeceklerine inanıyoruz” diye konuştu.
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