İlmek ilmek emeğin ürünü: Puşide

Kayseri Olgunlaşma Enstitüsü’nde 4. Mehmet’in türbesi için yapılan puşideyi kadınlar ilmek ilmek işliyor. Şimdiye kadar 5 puşidenin yapıldığı enstitü deki puşide, 500 milyon iğne batışı ile yapılacak.

Kayseri Olgunlaşma Enstisü’nde yapılmaya başlanan 4. Mehmet’in türbe puşidesi, ortaya çıkıyor. Maraş işi tekniği ile yapılan ve bitiminde 500 milyon iğne batışının olacağı puşide için kadınlar yoğun emek harcıyor. Puşideyi yapan kadınları ziyaret eden ve çalışmalar hakkında bilgiler alan İl Milli Eğitim Müdürü Bahameddin Karaköse, “İlçemizde 29 tane Olgunlşama Enstitüsü var. Bunlardan 15 tanesinde kültürümüzün çok nadide örneklerinden olan puşide çalışmasını yapıyorlar. Puşide türbe örtüsüdür. Osmanlı zamanının puşideleride burada üretiliyor. Bu 15 Olgunlaşma Enstitüsünden bir taneside ilimizdeki Olgunlaşma Enstitüsüdür. Arkadaşlarımız bu el emeği göz nuru çalışmayı tabiri caiz ise gece-gündüz demeden yapıyorlar. Bu çalışmalar bizim için gerçekten çok önemli. Biz bir yerde geleceğe hazırlanırken, bir yerde de geçmişimizin değerlerini taşımak ve onları yaşatmak için büyük bir çaba sarf ediyoruz. Çünkü önemli olan geçmişimizin değerleri, kültürümüzü ve özümüzü bilip, günümüzün donanımıyla da çocuklarımızı bu yetilere hazırlarsak, işte o zaman çok daha güçlü oluruz. Burada yapılan çalışma gerçekten de çok önemli bir çalışma. Bizim geçmişten itibaren kültürümüzün çok nadide örneklerinden bir tanesini arkadaşlarımız gece-gündüz demeden üretiyorlar. Bunun sebebi ise 1 puşidenin yapımı yaklaşık 6 ay sürüyor. Bu gerçekten de çok önemli bir çalışma. Burada emeği geçen tüm öğretmenlerimize, usta öğreticilerimize ve yöneticilerimize teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

"Kültürümüzü gelecek kuşaklara aktarıyoruz"

Kayseri Olgunlaşma Enstitüsü Teknik Müdür Yardımcısı Havva Livtopuz da, “Puşide çalışması okulumuzda da 2016 yılında Sabancı Olgunlaşma Enstitüsü koordinesinde başladı. 29 Olgunlaşma Enstitüsünde 15 Olgunlaşma Enstitüsü bu projeyi çalışıyor. Biz 2016 yılından bugüne kadar 5 tane puşide projemizi teslim ettik. Bu 6’ıncı işlediğimiz puşide projemiz. Valide Sultan Türbesi’ndeki 4. Mehmet’in puşidesini işliyoruz. Arkadaşlarımız şu anda gövdenin 2 tarafını yapıyorlar. Arkadaşlarımız çok özverili çalışıyorlar. Maraş işi olarak nitelendirdiğimiz teknik ile bu çalışmalar tamamen elde yapılıyor. Maraş işi tekniğinde önce desenleri oluşturuyoruz. Daha sonra pamuklu iplikle bu modelleri işliyoruz. Cumhurbaşkanımızın himayelerinde yapılan bir işleme. Gerçekten kültürümüzü gelecek kuşaklara aktarmak için yapılan çok güzel bir proje. Puşide ayak, baş ve iki gövdeden oluşan bir iştir. Maraş işi tekniği zaten elde yapıldığı için çok zahmetli ve zaman isteyen bir tekniktir. Burada 1 öğretmenimiz ve 8 usta öğreticimiz ile yaptığımız bu işleme işinde belki de 500 milyon adet iğne batışı bulunmaktadır. Puşidenin baş kısmına da kimin olduğunu gösteren bilgiler verilmektedir” ifadelerini kullandı.