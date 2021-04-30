İller İdaresi’nden vatandaşlara uyarı

İçişleri Bakanlığına bağlı İller İdaresi Genel Müdürlüğü, pandemi nedeniyle alınan kısıtlama tedbirleriyle ilgili açıklamaların Bakanlık, İl Hıfzıssıhha Kurulu kararlarının valilikler tarafından ilgili kurumlarla ve kamuoyu ile paylaşıldığını, bunun dışında yapılan açıklamalara itibar edilmemesi gerektiğini açıkladı.

İller İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, “Kısıtlamalar ile ilgili açıklamalarımız resmi olarak Bakanlığımızca; İl Hıfzıssıhha Kurulu kararları valilikler tarafından ilgili kurumlarla ve kamuoyu ile paylaşılmaktadır. Bunun dışında yapılan açıklamalara itibar edilmemelidir. Milletimizin büyük fedakarlık gösterdiği tam kapanma döneminde yanlış bilgilendirmeye yönelik kasıtlı tutumlarla ilgili gerekli hukuki müracaatların başlatılacağı da kamuoyuna saygıyla duyurulur” ifadelerine yer verildi.