Son Dakika
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca verilen talimatlara istinaden yapılan çalışmalar neticesinde, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün emniyet mahrem yapılanmasında yer aldığı belirlenen 16 şüphelinin gözaltına alınmalarına karar verildi.
İller Bankasının sermaye artırımı Resmi Gazete’de
Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile İller Bankasının sermayesi 45 milyar Türk Lirasına çıkarıldı.
Genel 10.01.2023, 03:34
Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile İller Bankasının sermayesi 45 milyar Türk Lirasına çıkarıldı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzası ile Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararına göre İller Bankası Anonim Şirketinin sermayesinin 45 milyar Türk Lirasına çıkarılmasına 6107 sayılı İller Bankası Anonim Şirketi Hakkında Kanunun 4’üncü maddesi gereğince karar verildi.