İller Bankasının sermaye artırımı Resmi Gazete’de

Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile İller Bankasının sermayesi 45 milyar Türk Lirasına çıkarıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzası ile Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararına göre İller Bankası Anonim Şirketinin sermayesinin 45 milyar Türk Lirasına çıkarılmasına 6107 sayılı İller Bankası Anonim Şirketi Hakkında Kanunun 4’üncü maddesi gereğince karar verildi.