İLKSAN’dan şehit öğretmen Necmettin Yılmaz’ın kabrine ziyaret

Milli Eğitim Bakanlığı İlkokul Öğretmenleri Sağlık ve Sosyal Yardım Sandığı (İLKSAN) Yönetim Kurulu Başkanı Tuncer Yılmaz ve yönetim kurulu üyeleri, “11 Eylül Şehit Öğretmenleri Anma Günü” çerçevesinde Gümüşhane’nin Torul ilçesinde 5 yıl önce terör örgütü PKK’nın hain saldırısında şehit olan öğretmen Necmettin Yılmaz’ın kabrini ziyaret etti.

İLKSAN Yönetim Kurulu Başkanı Tuncer Yılmaz ve yönetim kurulu üyeleri, “11 Eylül Şehit Öğretmenleri Anma Günü” programı çerçevesinde 5 yıl önce yaz tatili için memleketi Gümüşhane’ye giderken Tunceli-Pülümür karayolunda terör örgütü mensupları tarafından yolu kesilip aracı yakılarak şehit edilen Necmettin Yılmaz’ın Torul ilçesi Demirkapı köyünde bulunan ailesini ve kabrini ziyaret etti. Ziyarette şehit öğretmen Necmettin Yılmaz’ın kabri başında Kuran-ı Kerim okunarak, ailesine Türk bayrağı verildi.

“İLKSAN yaşadıkça şehitlerimizi anacağız onları unutturmayacağız”

Şehit öğretmen Necmettin Yılmaz’ın kabri başında gerçekleştirilen ziyarette konuşan İLKSAN Yönetim Kurulu Başkanı Tuncer Yılmaz, “168 şehidimiz var biliyorsunuz 90’lı yıllarda eğitim öğretimde çalışan sadece öğretmenlerimiz değil memurlarımız da bunların içerisinde. Terör örgütü tarafından büyük bir baskı vardı bayrağı göndere çekmeyin, İstiklal Marşı söylemeyin, çocuklara Türk’ü, Türk milliyetçiliğini vatanı milleti öğretmeyin diye öğretmenleri katlettiler. Türkiye jeopolitik açıdan dünyada sayılı ülkelerden birisi. Emperyalist güçler elbette ülkemizi ele geçirmek için içerideki işbirlikçileri kullanıyorlar. Hain terör örgütü PKK bu bağlamda Anadolu’da, Doğu Anadolu’da bir çok katliamlar yaptı. Bunlar sadece öğretmenlerimiz, eğitim çalışanlarımız için değil polislerimiz, askerlerimiz vatandaşlarımız olmak üzere 50 bin can verdik. Anadolu kutsal bir toprak, bin yıldır bu topraklar için can veriyoruz. Bu topraklar için can verenlerden biri de Necmettin kardeşimiz. Biz de eğitimciyiz, onun yaşadıklarını biliyoruz. Ben Malatya’da çalıştığımda bazen öğretmenlerimiz ne yapıyor diyenler oluyor. Necmettin köy odasında kalıyordu 4 metrekare bir yer. Yaşam yeri orasıydı. Biz onları çok gördük. Ekmek bulamayan, su bulamayan, konuşacak adam bulunamayan yerlerde o çocuklara aydınlık Türkiye’nin geleceğini anlatmak için vatan ve millet aşkını anlatmak için oraya kalemleriyle gittiler, silahları yoktu. Ama maalesef bu hain emperyalistler tarafından 168 öğretmenimiz şehit edildi. Tekirdağ Şarköy’den başladık Elazığ’da, Maraş’ta Osmaniye Kadirli’de şehitlerimizi anıyoruz ve İLKSAN yaşadıkça da şehitlerimizi anacağız, şehit ailelerini anacağız, onları unutturmayacağız. Unutturmamak bizim elimizde mutlaka ailelerimizin yanındayız. Onların emrindeyiz onların biz evladıyız biz onlar için varız Allah onlardan razı olsun ki bu vatan için bir evlat verdiler. Onlar Peygamber Efendimizin müjdelediği cennetin en güzel yerindeler” dedi.

“Eğitim camiasına şükranlarımı sunuyorum”

Ziyaretten dolayı şeref duyduğunu dile getiren Şehit öğretmen Necmettin Yılmaz’ın babası Hamit Yılmaz, “Ben bir şehit babası olarak, eğitim camiasının şehit babası olarak buralara kadar gelerek İLKSAN’ın yönetim kurulu başkanının bizi ziyaret etmesi şereflerin en büyüğü. Ben hocamın söylediklerine katılıyorum, hemfikiriz. Eğitim camiasına şükranlarımı sunuyorum. İyi ki bu milletin bir ferdi bir evladıyız. Bu milletin doğmuş bütün fertlerine şükranlarımı sunuyorum. Buralara nice evlatlarımız geldi Hakkari’den, Van’dan, Diyarbakır’dan, Antalya’dan, Edirne’den ve ismini sayamadığım bölgelerden evlatlarımız bizi ziyarete geldi. Ne mutlu bize ki şehit öğretmen Necmettin Yılmaz gibi bir evlat bize nasip etti. Allah Türk milletini ilelebet payidar etsin diye dua ediyoruz" diye konuştu.