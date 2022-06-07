İlkokul öğrencilerinden Çağlayan Adliyesi meydanında Çevre Haftası etkinliği

Kağıthane’de ilkokul öğrencileri, Çevre Haftası çerçevesinde farkındalık oluşturmak amacıyla Çağlayan Adliyesi meydanında etkinlik düzenledi. Etkinliğe geri dönüşüm malzemelerinden ürettikleri kıyafetlerle katılan öğrenciler, sıfır atığa dikkat çekerken doyasıya eğlendi.

Kağıthane Ziyapaşa İlkokulu 2. sınıf öğrencileri, Çevre Haftası çerçevesinde Çağlayan Adliyesi meydanında etkinlik düzenledi. Etkinliğe Kağıthane İlçe Milli Eğitim Müdürü Ufuk Dilekçi’nin yanı sıra, Ziya Paşa İlkokulu Müdürü Kemal Sarıkcı, öğretmenler, öğrenciler ile veliler katıldı. Geri dönüşüm malzemelerinden yaptıkları kıyafetlerle etkinliğe katılan çocuklar, çevre konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla hazırladıkları dövizlerle yürüyüş yaptı hem de sıfır atığa dikkat çekti.

‘’Amacımız çevreye karşı duyarlılığımızı biraz daha artırmak’’

Etkinliğin Milli Eğitim Bakanlığı öncülüğünde "Çevre Dostu 1000 Okul Projesi" çerçevesinde yapıldığını söyleyen Kağıthane İlçe Milli Eğitim Müdürü Ufuk Dilekçi, ‘’Çevreye karşı duyarlılığı ve bilinci artırmak için Ziya Paşa İlkokulu ve öğrencileriyle, öğrencilerimizin sıfır atıktan yaptıkları kıyafetleri ve çevre dostu dövizlerimizle beraber yaptığımız bir etkinlikti. Buradaki amacımız biraz daha çevreye karşı duyarlılığımızı artırmak ve toplumun da bu noktada biraz daha duyarlı kalmasını sağlamaktı. Bu kapsamda diğer okullarımızla da birçok proje yaptık, bunlardan en önemlisi de ilçe genelinde tüm okullarımızda normal kütüphanelerimizin üstüne ek olarak sıfır kütüphanelerimizi de koyduk. Sıfır kütüphanelerimize de 20 bin kitap koyduk. Öğrencilerimiz oradan da yararlanabiliyorlar’’ dedi.