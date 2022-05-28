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İlkokul çatısında tehlikeli tadilat

Arnavutköy’de bir ilkokulun çatısında yapılan tehlikeli tadilat dron ile görüntülendi. Görüntülerde işçiler hiçbir güvenlik önlemi almadan metrelerce yüksekte çalışırken, aşağıda ise çocukların oyun oynadığı görüldü.

Genel 28.05.2022, 22:59
İlkokul çatısında tehlikeli tadilat

Arnavutköy’de bir ilkokulun çatısında yapılan tehlikeli tadilat dron ile görüntülendi. Görüntülerde işçiler hiçbir güvenlik önlemi almadan metrelerce yüksekte çalışırken, aşağıda ise çocukların oyun oynadığı görüldü.

Arnavutköy merkezde bulunan Arnavutköy İlkokulu’nun çatısında yapılan tadilat işlemi yürekleri ağza getirdi. Okul çatısına güneş paneli döşeyen işçilerin hiçbir güvenlik önlemi almadan çalışmaları dikkat çekti. Tehlikeli tadilat çalışmadı dron ile havadan da görüntülendi. Görüntülerde yüzlerce öğrencinin çalışma esnasında okul bahçesinde oyun oynadığı ve işçilerin hiçbir güvenlik önlemi almadan çalıştığı görüldü.

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