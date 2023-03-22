İlk teravihte Eyüp Sultan Camii doldu taştı

İstanbullular Ramazan ayının ilk teravih namazı için Eyüp Sultan Camii’ne akın etti.

Ramazan ayının ilk teravih namazı için yüzlerce vatandaş Eyüp Sultan Camii’ne geldi. Akşam saatlerinden itibaren camiyi doldurmaya başlayan vatandaşlar, huzurlu atmosferin tadını çıkardı. Birçok vatandaş ellerini semaya açarak dualar etti. Yatsı ezanının okunması ile birlikte çok sayıda kişi, cami içerisinde ve dışında kendileri için hazırlanan yerlerde ilk teravih namazını kıldı. Kadınlar da kendileri için ayrılan bölümde namazlarını kıldı. Asılan "namaz kalbin huzurudur" yazılı mahya ise minareleri aydınlattı.