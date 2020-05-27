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İlk kez sokağa çıkma kısıtlaması yaşanan Bolu’da, yasaklar sona erince vatandaş caddelere akın etti

BOLU’DA, İLK KEZ UYGULANAN 4 GÜNLÜK SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASININ SONA ERMESİ İLE VATANDAŞLAR CADDELERE AKIN ETTİ.

İlk kez sokağa çıkma kısıtlaması yaşanan Bolu’da, yasaklar sona erince vatandaş caddelere akın etti

BOLU’DA, İLK KEZ UYGULANAN 4 GÜNLÜK SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASININ SONA ERMESİ İLE VATANDAŞLAR CADDELERE AKIN ETTİ.

27 Mayıs 2020 Çarşamba 05:18
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İlk kez sokağa çıkma kısıtlaması yaşanan Bolu’da, yasaklar sona erince vatandaş caddelere akın etti

Bolu’da, ilk kez uygulanan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesi ile vatandaşlar caddelere akın etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, korona virüs tedbirleri kapsamında 81 ilde 4 gün boyunca sokağa çıkma kısıtlaması olacağını duyurdu. Bolu’da ilk kez yaşanan sokağa çıkma kısıtlamasının 27 Mayıs 00.00’da sona ermesi ile vatandaşlar caddelere akın etti. Bazı vatandaşlar arabaları ile dolaşmaya çıkarken, bazıları da kentin en işlek noktası olan İzzet Baysal Caddesi’nde yürüyüşe çıktı. Evcil hayvanlarını yanına alarak yürüyüş yapan bazı vatandaşlar da, 4 günlük kısıtlamanın ardından dışarıda olmanın tadını çıkardı. Polis ekipleri ise kentin farklı noktalarında kontrollerine devam etti.

“Hemen sokağa attık kendimizi, bir oksijen aldık”

4 günlük kısıtlamanın ardından kendisini sokağa atan bir vatandaş, “Direk sokağa attık kendimizi. En azından bir hava aldım. Bu bile özgürlüğün kısıtlanması demek oluyor aslında ama tabi ki kurallara uymaya gayret ediyoruz. Hemen sokağa attık kendimizi, bir oksijen aldık. Bayramda buruk geçti dışarı çıkamadığımız ve sevdiklerimizi göremediğimiz için ama şu anda mutluyuz. Bir rahatlama geldi” diye konuştu.

“İple çektik”

Kısıtlama boyunca dışarı çıkmayı iple çektiklerini söyleyen başka bir vatandaş ise, “Tabi bu korona virüs endişesi ile devletimizin aldığı bir karardı. Saygı göstermek gerekiyordu. Biz de o karara uyduk. 4 gün bayramı evde, ailecek geçirdik. 4 gün içerdeyken kas yapısı, vücut anatomisi olarak bizi bile sıktı. Bayram itibariyle tatlı falan da yedik. İple çektik. Bitince kendimizi dışarı attık. Allah’a şükür vatandaşlık görevimizi yerine getirdik. Şu anda sevinçliyiz. Hava da müsait. Gayet de ılıman bir hava var” şeklinde konuştu.

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