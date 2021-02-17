banner363

banner380

banner396

banner403

banner420

Son Dakika
Zuckerberg Apple’a 'acı çektirmek' istiyor
Zuckerberg Apple’a 'acı çektirmek' istiyor
Jeff Bezos yeniden dünyanın en zengin insanı
Jeff Bezos yeniden dünyanın en zengin insanı
Hafta sonu 20-21 Şubat sokağa çıkma yasağı var mı?
Hafta sonu 20-21 Şubat sokağa çıkma yasağı var mı?
Mehmet Ali Alabora yıllar sonra ortaya çıktı
Mehmet Ali Alabora yıllar sonra ortaya çıktı
banner448

İlk kez kar gören Afrikalılar gönüllerince eğlendi, kar üstünde sucuk ekmek keyfi yaptı

Yurtdışından Türkiye’ye okumaya gelen Afrikalı öğrenciler hayatlarında ilk kez gördükleri karın keyfini çıkardı. Karda eğlenen gençlere sucuk ekmek ve kestane kebap ikram eden Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu, “Hiç kar görmeyenlerin kartopu oynaması çok daha farklı bir heyecan” dedi.

Genel 17.02.2021, 16:03
2
İlk kez kar gören Afrikalılar gönüllerince eğlendi, kar üstünde sucuk ekmek keyfi yaptı

Yurtdışından Türkiye’ye okumaya gelen Afrikalı öğrenciler hayatlarında ilk kez gördükleri karın keyfini çıkardı. Karda eğlenen gençlere sucuk ekmek ve kestane kebap ikram eden Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu, “Hiç kar görmeyenlerin kartopu oynaması çok daha farklı bir heyecan” dedi.

Yurtdışından, özellikle Afrika’dan Türkiye’ye üniversite eğitimi için gelen öğrenciler Esenler 15 Temmuz Millet Bahçesinde buluştu. Millet Bahçesine gelen öğrenciler karın keyfini doyasıya çıkardı. Karı ilk kez gördüklerini söyleyen Afrikalı öğrenciler beyaza bürünen parkın bu görüntüsü karşısında şaşkınlıklarını gizleyemedi. Afrikalı öğrenciler şaşkınlıklarını üzerlerinden atar atmaz kendilerini karın keyfini sürmeye bıraktı. Öğrenciler kar yağışı eşliğinde kar topu oynadı, kardan adam yaptı, karlar üzerinde yuvarlandı.

Sucuk ekmek ve kestane kebap keyfi

Esenler Belediyesi de yurtdışından Türkiye’ye okumak için gelen yabancı üniversite öğrencileri için ekmek ve kestane kebap pişirip sıcak sıcak ikram etti. Önce karda eğlenen sonra da soğuk havada sıcacık sucuk ekmek keyfi yapan öğrencilerin mutluluğu gözlerinden okundu.

“Uzun zamandır karı bekliyordum”

Çad’dan geldiğini ve karı ilk kez Türkiye’de gördüğünü söyleyen İmam Hüseyin isimli öğrenci, “Ülkemizde, Çad’da hava durumundan dolayı böyle bir kar ortamı yok. Bu kış kar yağışını herkes gibi ben de uzun zaman bekledim ama sonunda geldi. Şu an Millet Bahçesinde böylesi güzel bir ortamdayız. Uluslararası öğrenciler olarak böyle güzel bir ortamı paylaşıyoruz. Bu programı düzenleyen Esenler Belediyesine, özellikle de Tevfik Göksu’ya bu güzel ortam için teşekkür ederim” dedi.

“Uganda da kar yok, bizim için çok değişik bir manzara”

Kendi ülkesinde kar yağışını görmedikleri için buradaki manzara karşısında son derece şaşkın olduklarını ifade eden Ugandalı Süleyman ise “Böylesi yoğun bir yağışı ilk kez görmekteyiz. Bizim için ve İstanbul için önemli bir manzara. Çünkü kar yağınca sular da çoğalıyor, bu yüzden kar güzeldir. Bu bizim için çok önemli bir gelişme çünkü Uganda Afrika’nın doğusunda bulunuyor ve orada kar yok. Oraya dönünce buradaki bu değişik manzarayı çok iyi bir şekilde anlatacağız” diye konuştu.

“Hiç karı görmeyenlerin kartopu oynaması çok daha farklı bir heyecandır”

Kar keyfi yapan öğrencileri ziyaret eden Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, “Kartopu oynamak her çocuğun kar özlemlerinden biridir. Kar yağdığında en çok yapmak istediğimiz şey de kardan adam yapmak, kartopu ve değişik oyunlar oynamaktır. Fakat hiç karı görmeyenlerin kartopu oynaması çok daha farklı bir heyecandır. Biz de bugün, İstanbul’un değişik okullarında okuyan Afrika bölgesindeki gençlerimizi buraya davet ettik, kartopu oynuyorlar. Kendilerine birazdan sucuk ekmek de ikram edeceğiz. Bu güzelliği birlikte paylaşalım. Çünkü güzellikler paylaştıkça daha da güzel, bereketli oluyor daha da çoğalıyor. Kar hem kainatı ve doğayı güzelleştiriyor hem de bu vesileyle kardeşliği ve dostluğu pekiştiriyor” ifadelerini kullandı.
Yorumlar (0)
banner422
parçalı az bulutlu
Günün Anketi Tümü
Türk Astronot için hangi isim olmalı?
Türk Astronot için hangi isim olmalı?
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 24 51
2. Beşiktaş 24 51
3. Fenerbahçe 24 51
4. Trabzonspor 24 45
5. Alanyaspor 24 42
6. Hatayspor 24 39
7. Gaziantep FK 24 38
8. Karagümrük 24 37
9. Antalyaspor 24 32
10. Malatyaspor 24 30
11. Göztepe 24 29
12. Sivasspor 23 28
13. Konyaspor 23 27
14. Rizespor 24 26
15. Kasımpaşa 24 26
16. Kayserispor 24 25
17. Erzurumspor 24 25
18. Başakşehir 24 24
19. Gençlerbirliği 23 20
20. Ankaragücü 23 19
21. Denizlispor 24 18
Takımlar O P
1. Giresunspor 21 47
2. Samsunspor 21 43
3. İstanbulspor 21 40
4. Adana Demirspor 21 38
5. Ankara Keçiörengücü 21 37
6. Tuzlaspor 21 37
7. Altınordu 21 37
8. Altay 21 35
9. Bursaspor 21 31
10. Bandırmaspor 21 30
11. Ümraniye 21 27
12. Adanaspor 21 25
13. Balıkesirspor 21 20
14. Menemen Belediyespor 21 20
15. Boluspor 21 19
16. Akhisar Bld.Spor 21 19
17. Ankaraspor 21 13
18. Eskişehirspor 21 4
Takımlar O P
1. Man City 23 53
2. M. United 24 46
3. Leicester City 24 46
4. Chelsea 24 42
5. West Ham 24 42
6. Liverpool 24 40
7. Everton 22 37
8. Aston Villa 22 36
9. Tottenham 23 36
10. Arsenal 24 34
11. Leeds United 23 32
12. Wolverhampton 24 30
13. Southampton 23 29
14. Crystal Palace 24 29
15. Brighton 24 26
16. Burnley 23 26
17. Newcastle 24 25
18. Fulham 23 18
19. West Bromwich 24 13
20. Sheffield United 24 11
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 21 54
2. Real Madrid 23 49
3. Barcelona 22 46
4. Sevilla 22 45
5. Real Sociedad 23 38
6. Villarreal 23 36
7. Real Betis 23 33
8. Granada 23 30
9. Celta de Vigo 23 29
10. Athletic Bilbao 22 28
11. Levante 22 27
12. Osasuna 23 25
13. Valencia 23 24
14. Getafe 23 24
15. Cádiz 23 24
16. Deportivo Alaves 23 22
17. Eibar 23 21
18. Real Valladolid 23 21
19. Elche 21 18
20. Huesca 23 16