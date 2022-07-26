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İlk kez fotoğraf makinesiyle tanışan köy kadınlarının doğal ve içten halleri yürekleri ısıttı

Erzincan’ın Kemah ilçesine bağlı 2400 rakımlı Munzur dağı eteklerindeki Sohmarik yaylasında çadırlarda hayatlarını idame ettirerek besicilikle aile geçimlerini sağlayan kadınlar, ilk kez fotoğraf makinesiyle tanışınca samimi, doğal ve içten halleri yürekleri ısıttı.

Genel 26.07.2022, 09:49 26.07.2022, 10:45
İlk kez fotoğraf makinesiyle tanışan köy kadınlarının doğal ve içten halleri yürekleri ısıttı

Bir yüzü Erzincan’a diğer yüzü Tunceli’ye bakan Munzur dağı eteklerindeki Sohmarik yaylası adeta saklı cenneti andırıyor.

Ulaşım zorluğu nedeniyle pek fazla insanın uğrayamadığı yaylaya belgesel ekibi gitti. Erzincan’ın tanıtımına katkıda bulunmak üzere belgesel çekmek için yaylaya çıkan Muhammet Kösem ve ekibi, fotoğrafçı Elif Öz, yörenin çadırlarda konaklayan kadınlarıyla bir araya geldi. İlk kez fotoğraf makinesiyle tanışıp, çekilen fotoğrafları inceleyip vizörden bakan köy kadınlarının mutluluğu, kendi aralarındaki diyalogları yürekleri ısıttı.

Öte yandan, yaylada kadınlar besicilik yapıp tulum peyniri üretirken çocuklar ise kuzularla vakit geçirip ailelerine ellerinden geldiği kadarıyla ev işlerinde yardımcı oluyorlar.

#fotoğraf makinesi #Erzincan
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