İlk gün hamsi el yaktı

Denizlerde 6 aylık aranın ardından av sezonunun açılmasıyla birlikte tezgahlar şenlenirken, ilk günün en çok satılan balık sardalye oldu. Hamsi ilk günde el yakarken, kilosu 35 ile 40 lira arasında satıldı.

Tekneler 7,5 ay süreyle denizlerde olacak. Bilecik’te ilk günlerde vatandaşlar balığa yoğun ilgi gösterirken kentte en çok satılan balık sardalye oldu. Bilecik’te balıkçılık yapan Batuhan Acar, 1 Eylül itibari ile sezonun açıldığını anlatarak, “Yeni sezonun açılmasını uzun zamandır bekliyorduk. Virüsten dolayı 6 ay gibi bir süre. Şu anda fazla taze balık çeşidimiz bulunmakta, ilk gün olduğu için. Şuan için fiyatlar biraz yüksek ama ilerleyen günlerde düşüşe geçer. Şuan yağmur ve karın yağmasının ardından balıklar daha da yağlanır ve güzelleşir. Şuan için en yağlı balığımız sardalye ve en çok satılan balıkta o şuan. Kilosunu 20 liradan satıyoruz, ve yerli Çanakkale sardalyesi. Bu balığın şuan ızgarası güzel olur, lezzetlidir. Sardalyenin yanı sıra levrek, çupra var” dedi.

Hamsi 35-40 liraya satılıyor

Batıhan Acar, ilk günde hamsinin fazla olmadığı anlatarak, “Hamsiyi ilk günden pek çok olmadığı için şu anda hamsiyi 40 lira ile 35 lira arası satıyoruz. Palamut’un bu sene çok olduğu söyleniyor. İnşallah doğrudur, devamı gelir. Hatta şuan biraz ufak, 350-400 gram civarında olanları 15 liradan satıyoruz. Fiyatlarımız geçen sene normaldi. İnşallah bu sene daha uygun ve daha bol bereketli bir balıkçılık olur. Halkımız da güzel balıklar yer” dedi.