“İlk Evim, İlk İşyerim, İlk Evim Arsa” tanıtım tırı Adana’da

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na bağlı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından hayata geçirilen “İlk Evim, İlk İşyerim, İlk Evim Arsa” projesinin tanıtım tırı Adana’da vatandaşlarla buluştu.

Adana’ya gelen “İlk Evim, İlk İşyerim, İlk Evim Arsa” projesi tanıtım tırı, Uğur Mumcu Meydanı’nda vatandaşlarla buluştu. Vatandaşlar tıra yoğun ilgi gösterirken, sanal gerçeklik (VR) gözlükleri sayesinde daha önce yapımı tamamlanmış TOKİ projelerini izleme imkanı buldu. Toplu Konut Dairesi Başkanlığı Proje Koordinatörü Hüseyin Ayhan, ”Adana merkezde toplam 4 bin 900 konut yapılacak ve yaklaşık 120 bin müracaatımız var. 7 Kasım’da bitecek olan arsa ve iş yeri başvuruları Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla 15 Kasım’a uzatıldı. Vatandaşlarımızı toplantı masamızda ağırlıyoruz, projelerle ilgili genel bilgilendirme yapıyoruz. 12-15 Ocak’ta Adana’da hak sahiplerimizi belirleyeceğiz. Projenin yapılacağı yerden tutun, ödeme koşulları, başvuru şartlarıyla ilgili sosyal medyada şu an ciddi bir bilgi kirliliği var. Bu projelerin yapılamayacağı ile alakalı iddialar var. Maliyetlerin çok ağır olacağı, başlangıç fiyatları ile konutların bitiş fiyatları arasında yüksek fiyatların da farkları olacağı iddia ediliyor. Biz bunların doğru olmadığını, şu ana kadar Toplu Konut İdaresi Başkanlığı’nın 20 yılda 1 milyon 100 bin konutu bitirdiğini ifade ediyoruz. Bundan sonra da bu konutları yapıp bitirerek vatandaşlarımıza en kısa zamanda teslim etmeyi amaçlıyoruz” dedi.