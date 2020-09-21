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İlk ders yeni tip korona virüs

ADANA'DA POLİS, ÖĞRENCİLERE İLK DERS OLARAK YENİ TİP KORONA VİRÜS (KOVİD-19) VE ALINACAK TEDBİRLERİ ANLATTI.

Genel 21.09.2020, 17:30
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İlk ders yeni tip korona virüs

Adana’da polis, öğrencilere ilk ders olarak yeni tip korona virüsü (Covid-19) ve alınacak tedbirleri anlattı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şubesi ekipleri, okula başlayan anaokulu ve ilkokul birinci sınıf öğrencilerini sınıflarında ziyaret etti. Öğrencilere "Çocuk Polis Kimliği" hediye eden polis, ilk ders olarak yeni tip korona virüs hakkında bilgi verdi. Polis ayrıca virüse karşı nasıl önlem alınması gerektiğini de anlattı. Polis daha sonra maske ve broşür dağıttı.

Polis, velilere de tavsiyelerde bulundu.

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