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İlk defa uçak yolculuğu yapan çocuklar, Çanakkale gezisi ve Solo Türk gösterisiyle bayramlarını erken yaşadı

Antalya’da hayatlarında hiç uçak yolculuğu yapmayan 127 çocuk, Corendon Airlines’ın CAI 1920 sefer numaralı uçağıyla Çanakkale Gezi’sine katıldı. Bölgenin simge noktalarını gezen çocuklar, Çanakkale semalarında prova uçuşu yapan Solo Türk’ü de büyük bir heyecanla izledi.

Genel 22.04.2022, 10:55
İlk defa uçak yolculuğu yapan çocuklar, Çanakkale gezisi ve Solo Türk gösterisiyle bayramlarını erken yaşadı

Antalya’da hayatlarında hiç uçak yolculuğu yapmayan 127 çocuk, Corendon Airlines’ın CAI 1920 sefer numaralı uçağıyla Çanakkale Gezi’sine katıldı. Bölgenin simge noktalarını gezen çocuklar, Çanakkale semalarında prova uçuşu yapan Solo Türk’ü de büyük bir heyecanla izledi.

Antalya’da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla 127 çocuk, öğretmenleri ile birlikte Antalya Havalimanı’ndan CAI 1920 sefer numaralı uçak ile Çanakkale Havalimanı’na uçtu. Uçakta, Corendon Airlines çalışanlarının daha önce hiç uçak seyahati yapmayan çocukları da yer aldı. Özel konuklar, Çanakkale Destanı’nı uzman rehberlerden yerinde dinleyip, bölgede gerçekleşen kara ve deniz savaşlarının simge noktalarını gezdi.

Gelibolu Yarımadası’nda Kuzey Cephesi ve Güney Cephesi turları yapan ve merak ettikleri tüm soruları merakla uzmanlara soran konuklar, Cumhuriyetimizin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Çanakkale Kara Savaşları’ndaki rolünü de ilgiyle dinlediler.

Solo Türk’ü nefeslerini tutarak izlediler

Gezi sırasında çocuklar, Çanakkale Kara Muharebelerinin 107. yıl dönümü anma törenleri öncesinde Türk Hava Kuvvetleri gösteri takımının F16 C Blok40 jet savaş uçağını kullanarak yaptığı tek kişilik hava akrobasisi Solo Türk’ün prova uçuşuna denk geldi. F16 savaş uçağının Çanakkale Boğazı üzerinde yaptığı mini gösteri, çocukların heyecan ve gururunu ikiye katladı.

Şehitliğe çelenk bıraktılar

Çanakkale Şehitliği’ne Uçuş İşletme Direktörü Erhan Bayram’la birlikte çelenk bırakan çocuklar, iki gün önce gerçekleştirilse de hayatları boyunca unutamayacakları bir 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı geçirdiklerini belirttiler.

“Gururlu ve sevinçliyiz”

Erhan Bayram, ilk uçuşlarını yapan miniklerle birlikte böyle bir organizasyona imza attıkları için mutlu ve gururlu olduklarını ifade ederek, “Antalya bölgesinde hiç uçağa binmemiş ve başarılı olan 127 genç kardeşimizi buraya getirdik. Tarihlerini öğrenip, burada neler olduğunu görsünler istedik. Böyle bir projeye imza atmaktan dolayı gururlu ve sevinçliyiz” dedi.

“Buralar çocuklarımızla daha anlamlı oluyor”

Çanakkale’nin pandemi sürecinin sona ermesiyle eski günlerine döndüğünü belirten Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, Antalya’dan gelen misafirlerin kendilerini mutlu ettiğini ifade etti. Kaşdemir, “Çanakkale’yi geçilmez yapan kahramanları sayı, rahmet ve hürmetle anmak için onların torunlarının koşarak Çanakkale’ye geliyor. Torunlar, ecdadını ve atalarını unutmadığı ve unutmayacağını her zaman ifade ediyor. Çocuklar Çanakkale ruhunu teneffüs etmek için buraya geldiler. Çocuklarımızla buralar daha anlamlı oluyor. Çünkü bizim geleceğimiz onlar” ifadelerini kullandı.

Çanakkale’ye gelmenin güzel bir duygu olduğunu dile getiren minikler ise, hem eğlendiklerini hem de gurur duyduklarını söyledi.

Etkinlik sonunda Çanakkale 1915 Köprüsü üzerinden geçme fırsatı da bulan çocuklara, Antalya’ya iniş yaptıklarında ise Turgut Özakman’ın “Diriliş - Çanakkale 1915” isimli kitabı ile maket uçak hediye edildi.

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