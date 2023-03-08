İlik nakli için topladığı paranın bir kısmını Türkiye’deki depremzedelere bağışladı

Azerbaycan’da 7 yaşındaki Allahverdi Rzalı, hastalığının tedavisi için toplanan paranın 60 manatını (668 TL) Türkiye’deki depremzede çocuklara gönderdi.

Azerbaycan halkının Türkiye’deki depremlerin ardından yaraların sarılması için başlattığı seferberlik sürüyor. Yediden yetmişe tüm Azerbaycanlılar, Türkiye için yardım kampanyalarına yoğun ilgi gösteriyor. Kemik iliği yetmezliği bulunan ve Türkiye’de ameliyat olması için 71 bin ABD dolarına ihtiyacı olan 7 yaşındaki Allahverdi Rzalı, toplanan 13 bin doların (22 bin manat) bir kısmını Türkiye’deki depremzede çocuklara bağışladı. Babasıyla birlikte Türkiye Yüzyılı Birlik ve Dayanışma Platformu’nun yardım toplama noktasına gelen küçük çocuk, ayırdığı parayı Türkiye’deki çocuklarına gönderdi.

“Evlerinde kalmaları için yardım ettim”

Türkiye’deki depremzedelerin yeni evlerine kavuşabilmeleri için yardım etmek istediğini belirten Allahverdi Rzalı, “Gördüğümde kötü oluyordum. Ben de kardeşlerimize yardım etmek için geldim. Televizyonda gördüğümde çok kötü oldum. Türkiye’deki kardeşlerimiz dışarda kalmıştı. Evlerinde kalmaları için yardım ettim. Onlar da üşüyor. Türkiye ve Azerbaycan dosttur ve onlar birbirine yardım etmeli” diye konuştu.

“Allahverdi çocuk yaşta böyle düşündüğü için gurur duydum”

Türkiye’deki felaketten Azerbaycan halkının büyük üzüntü duyduğunu ifade eden Allahverdi’nin babası Vüsal Rzalı da, “Hiçbirimiz böyle bir olayın yaşanmasını istemezdik. Deprem zamanı Allahverdi ve her birimiz olayları yakından takip ediyorduk. Allahverdi bana hastalığının tedavisi için toplanan paralarla Türkiye’de evlerini kaybetmiş kardeşlerimize yardım etmek istediğini söyledi. Ben de kırmadım. Allahverdi çocuk yaşta böyle düşündüğü için gurur duydum. Birlikte gidip para kasasını aldık ve buradaki abilere teslim ettik. Allah yanlarında olsun. Kardeş ülkemizin her zaman kuvvetli ve gururlu olmasını arzuluyorum” ifadelerini kullandı.

“Kardeşlerim orada üşürken ben bu parayı istemiyorum, bu parayı mutlaka oraya gönderin”

Türkiye Yüzyılı Birlik ve Dayanışma Platformu üyesi iş insanı Mehmet Akbıyık ise Azerbaycan halkının yardımlarını kendi yardımlarıyla birlikte Türkiye’ye gönderdiklerini belirterek, “Allahverdi yavrumuz bana geldi. Ben burada ofiste iken, arkadaşlarla beraber yardım çalışması yaparken elinde bir kumbara ile para toplama kumbarası ile bana geldi. Bu parayı depremzede kardeşlerimize göndermek istediğini söyledi. Ben de üstünü okudum. Baktım ki kardeşimizin bir hastalığı var. Bu parayı önce almak istemedim. Çünkü bunun kendisine ihtiyacı vardı. Almak istemedim. Sonra arkadaşlarımızdan birkaç tanesiyle görüştükten sonra evladımızın da ısrarı üzerine ‘benim kardeşlerim orada üşürken ben bu parayı istemiyorum, bu parayı mutlaka oraya gönderin’ deyince ben de kendi işçilerimle beraber evladımızı bankaya gönderdim. Bankaya, 60 manat para getirmişti bize. 60 manatı bankaya, AFAD’ın hesaplarına gönderdik. Kendisine çok çok teşekkür ediyorum. Kocaman yüreği olan, kendisi ufak ama kocaman yüreği olan bir evladımız” ifadelerini kullandı.

“Biz elimizden geleni yapacağız”

Allahverdi için de ellerinden gelen yardımı yapacaklarını vurgulayan Akbıyık, “Depremle alakalı başımız çok karışık oldu. O deprem stresini üstümüzden attıktan sonra evladımız ile alakalı biraz araştırma yaptım. Evladımız uzun süredir ilik nakli bekliyormuş. Kan Aktarma Enstitüsünde Kamile Hanım diye bir doktorla görüştüm. Kendisinin gerçekten de böyle bir operasyona ihtiyacı olduğunu söyledi. Biz elimizden geleni yapacağız. Ama ben diyorum ki biz birlikte güçlüyüz. Ben inanıyorum ki evladımızı gerek Türkiye’de gerek Azerbaycan’daki hayırseverler yalnız bırakmayacaklar. Doktorlarımız, hastanelerimiz bile belki bu evladımızın maliyesini, tedavisini üstlenebilir. Elimizden geleni yapacağız. İnşallah birlik olalım. Birlikten kuvvet doğar. Biz birlikte güçlüyüz. Ben inanıyorum ki bu evladımızı bir an önce eski sağlığına kavuşturacağız hep beraber” diye konuştu.

Ameliyatı için 71 bin dolar gerekiyor

Sekiz aylıkken kalbinde delik olduğu için Bakü’ye ameliyata getirilen Allahverdi’ye, yapılan testlerin ardından ilik yetmezliği teşhisi konuldu. Hastalığı nedeniyle kalp ameliyatı da olamayan Allahverdi’ye ilik nakli için Türkiye’de uygun bağışçı bulundu. Hastalığı nedeniyle sık sık kan nakli yapılan küçük çocuğun Türkiye’de ameliyat olması için 71 bin ABD doları gerekiyor.