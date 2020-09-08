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İlginç evlilik teklifi ‘sosyal mesafe’ cezasıyla bitti

ADIYAMAN’DA SEVDİĞİ KIZA ARKADAŞLARI İLE BİRLİKTE MEŞALELİ EVLİLİK TEKLİFİNDE BULUNAN GENCE, ‘SOSYAL MESAFE’ KURALLARINA AYKIRI DAVRANMAKTAN 900 TL CEZA KESİLDİ.

Genel 08.09.2020, 09:50
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İlginç evlilik teklifi ‘sosyal mesafe’ cezasıyla bitti

Adıyaman’da sevdiği kıza arkadaşları ile birlikte meşaleli evlilik teklifinde bulunan gence, ‘sosyal mesafe’ kurallarına aykırı davranmaktan 900 TL ceza kesildi.

Olay, Adıyaman’ın Kahta ilçesinde yaşandı. Doğan Yücel isimli genç, sevdiği İpek N.’ye ilginç bir evlilik teklifi yapmak istedi. Arkadaşları ile bir araya gelen ve meşaleler yakan genç, “Ömrüme ömür katanım, benimle evlenir misin” yazılı pankart ile cep telefonundan görüntülü olarak sevdiği kıza evlilik teklif etti.

Cep telefonu ile görüntülü olarak yapılan evlilik teklifine İpek N., ‘evet’ cevabını verdi. Bu esnada polise ‘sosyal mesafe kurallarına uymayan kalabalık bir grup’ olduğu yönünde ihbar gelince polis ekipleri gençlerin bulunduğu yere geldi.

Polis, sosyal mesafe kurallarına uyulmadığı gerekçesiyle tüm şahıslara ceza kesmek istedi ancak damat adayı, evlilik teklifi yapmak için arkadaşlarını kendisinin çağırdığını söyleyip, cezanın kendisine kesilmesini istedi. Polisler, damat adayına ’sosyal mesafe kurallarına uymamaktan’ 900 TL ceza kesti.

Doğan Yücel, bir yıldır görüştüğü kız arkadaşına evlilik teklifi yapmasının ardından, polislerin kendisine düğün hediyesi olarak ‘ceza’ kestiğini belirtti. Yücel, “Cep telefonundan görüntülü olarak evlilik teklifi yaptıktan sonra polisler geldi. Sosyal mesafeye uymadığımız için bize ceza keseceklerini söylediler. Kızın teklife evet cevabını verdiğini söyleyince, polis bana gülümseyerek o zaman sana düğün hediyesi olarak ceza keseceğiz dedi. Hepimize kesecekti, ben sadece bana kesmelerini isteyince sadece bana kestiler. 900 TL ceza yedim ama hiç önemli değil. Evet cevabını aldım ama sosyal mesafe cezasından kurtulamadım, çokta mutluyum. Darısı bütün bekarlara olsun” diye konuştu.

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