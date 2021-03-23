Ilgaz Dağı’ndaki kurtarma tatbikatı nefes kesti

Kastamonu’da JAK ve UMKE ekiplerinin 2 bin 300 metre yüksekliğe sahip Ilgaz Dağı’ndaki kurtarma tatbikatı adeta nefes kesti. Gerçeği aratmayan tatbikatta, senaryo gereği kayak yaparken düşen ve çığ altında kalan kayakçılar kurtarıldı.

Kastamonu İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Arama Kurtarma Tim Komutanlığı (JAK) ile Kastamonu Ulusal Medikal Arama Ekiplerince (UMKE) Ilgaz Dağı’nda tatbikat gerçekleştirildi. Tatbikatta, 2 bin 330 metre yüksekliğe sahip Ilgaz Dağı’nda senaryo gereği kayak yapan iki kayakçı düşerek yaralandı. İhbar üzerine JAK ve UMKE ekipleri, kar motorlarıyla bölgeye intikal etti. Yaralılar, buradaki ilk müdahalenin ardından kar motorlarına bağlı sedyelerle taşındı.

Bu tatbikatın ardından yine senaryo gereği bir kayakçının çığın altında kalması canlandırıldı. Çığın altında mahsur kalan kayakçıya ulaşmak için JAK ve UMKE ekipleri gelen bilgi doğrultusunda harekete geçti. Ekipler, yanlarına arama köpeği Garib’i de alarak kar motorlarıyla bölgeye gitti. Garip isimli eğitimli köpek tarafından tespit edilen yerde ekiplerce çalışma yürütüldü. Bir süre sonra düşen çığın altından kurtarılan kayakçı, ilk müdahalesinin ardından bölgeden tahliye edildi. Ekipler, yaralıları sağlık ekiplerine teslim ederek görevlerini tamamladı.