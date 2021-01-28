Ilgaz Dağı’nda beklenen kar yağışı başladı

Kastamonu Ilgaz Dağı’nda bir süredir beklenen kar yağışı etkili olmaya başladı. Kar yağışıyla birlikte yola hazırlıksız çıkan sürücüler yolda mahsur kalırken, araçlar ise vatandaşlar tarafından itilerek çıkartıldı.

Kastamonu’nun Ilgaz Dağı bölgesinde kar yağışı başladı. Geçtiğimiz yıl kurak geçen bir mevsimin ardından bu yıl ikinci kez kar yağışının başladığı Ilgaz Dağı’nda, kartpostallık görüntüler oluştu. Kar yağışını izlemek ve tatil yapmak için gelen vatandaşlar ise hazırlıksız yola çıkınca mahsur kaldı. Kar yağışı sebebiyle yollar beyazla kaplanırken, araçlar ise patinaj yaparak çıkamadı. Vatandaşlar yolda kalan araçları iterek çıkartmaya çalışırken, bazı araçlar ise çıkamayınca zincir takmak zorunda kaldı. Yolda mahsur kalan ve çıkamayan araçlara karayolları ekipleri yardım etti. Yolda kalan araçları karayolları ekipleri çekerek, güvenli bir noktaya kadar bıraktı. Ayrıca kar yağışıyla birlikte yolda biriken karın temizlenmesi için Karayolları 15. Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler aralıksız kar küreme çalışmalarını sürdürüyor.

"Kar sevincini yaşamaya geldim"

Uzun zamandır bekledikleri kar yağışının nihayet yağmaya başladığını söyleyen Haydar İkizoğlu, "Allah’a şükürler olsun kar yağışı başladı. Su kaynaklarımız neredeyse bitme noktasına kadar gelmişti. Geçtiğimiz yıl ciddi bir kuraklık yaşandı. Kar yağışının bu yıl için bu şekilde devam etmesini temenni ediyorum. Hem de bu kar yağışı çiftçilerimizin tarlalarındaki verimin artmasına ve çiftçilerin tarlalarının sulanmasına vesile olacaktır. Bende buraya bu sevinci daha iyi yaşayabilmek için geldim. Kar yağışını izliyorum, karın yağmasının zevkini yaşıyorum" dedi.

"Kar yağışını izlerken yolda mahsur kaldım"

Karabük’ten Kastamonu’ya kar yağışını izlemek için geldiğini söyleyen Ali Osman ise "Karabük’ten geliyorum. Bizim orada kar yağmıyor, bizde Ilgaz Dağı’na gelerek kar yağışını izlemek istedik. Ama aracımız yolda kaldı. Kar yağışını izlerken yolda da kaldık. Yine de çıkmayı deneyeceğiz. Hayırlısı olsun. Hava çok güzel, Ilgaz’da kar yağışını izliyoruz, bizim orada henüz kar yağmadı. Hem gezme hem de hava alma amaçlı gelelim dedik. Ama nasip değilmiş yolda kaldık. Beklenen bir kar yağışıydı, bu da tadı tuzu oldu. Biz zaten bunu göz önüne alarak geldik. Yolda kaldık ama mutluyuz" diye konuştu.

Öte yandan Ilgaz Dağı’nda yüksek kesimlerde kar kalınlığının 40 santimetreyi geçtiği öğrenildi.