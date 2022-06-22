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İletişim Başkanlığı’ndan Marmaris’te devam eden yangına ilişkin açıklama

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Marmaris’te süren yangına ilişkin, “Kamu düzenimizi hedef alan her tür dezenformasyon, provokasyon ve manipülasyona karşı resmi kanalların takip edilmesi önem arzetmektedir” açıklamasında bulundu.

Genel 22.06.2022, 01:20
İletişim Başkanlığı’ndan Marmaris’te devam eden yangına ilişkin açıklama

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Marmaris’te süren yangına ilişkin, “Kamu düzenimizi hedef alan her tür dezenformasyon, provokasyon ve manipülasyona karşı resmi kanalların takip edilmesi önem arzetmektedir” açıklamasında bulundu.

İletişim Başkanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “Marmaris’te süren ve devletimizin tüm imkânlarıyla, kurum ve kuruluşlarımızın en üst düzeyde koordinasyonuyla müdahale ettiği yangın üzerinden kamu düzenimizi hedef alan her tür dezenformasyon, provokasyon ve manipülasyona karşı resmi kanalların takip edilmesi önem arzetmektedir” ifadelerini kullandı.

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