İletişim Başkanlığından Cumhuriyet Bayramı’na özel 3 boyutlu gösteri
İletişim Başkanlığınca 29 Ekim’de İstanbul ve Ankara’da tarihi mekanlarda, “Türkiye Yüzyılı” temasıyla 3 boyutlu özel ‘video mapping’ gösterileri gerçekleştirilecek.
İletişim Başkanlığınca 29 Ekim’de İstanbul ve Ankara’da tarihi mekanlarda, “Türkiye Yüzyılı” temasıyla 3 boyutlu özel ‘video mapping’ gösterileri gerçekleştirilecek.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kapsamında İstanbul ve Ankara’da tarihi mekanlarda, “Türkiye Yüzyılı” temasıyla 3 boyutlu özel ‘video mapping’ gösterileri gerçekleştirecek.
Son teknoloji tasarımların kullanıldığı 3 boyutlu gösteriler, İstanbul’da tarihi Haydarpaşa Garı, Galata Kulesi, Ankara’da Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası (CSO) binası ve Cumhuriyet Müzesi açık hava mekanlarında 29 Ekim 2022 günü saat 20.23’de izleyicilerle buluşacak.
Gösterilerde Cumhuriyetin kuruluşundan Türkiye Yüzyılı’na girilen günümüze, Türkiye’nin, teknolojide, bilimde, altyapıda, sağlıkta, eğitimde, savunmada attığı adımlar vatandaşlara görsel şovlarla aktarılacak. Söz konusu tarihi mekanlarda ayrıca ışık gösterileri de yapılacak.
Söz konusu gösteriler Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının sosyal medya hesaplarından da canlı olarak yayınlanacak.