İletişim Başkanı Fahrettin Altun’dan ABD’deki olaylara ilişkin demokrasi vurgusu

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, ABD’de meydana gelen olaylara ilişkin açıklama yaptı.

İletişim Başkanı Altun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "ABD’de demokrasinin tüm kurum ve teamülleriyle bir an önce işler hale geleceğine olan inancımızı koruyoruz" ifadelerini kullandı.