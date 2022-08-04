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İletişim Başkanı Altun’dan KPSS açıklaması

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, “Bu yıl kamu görevlerine atanacaklar için ’KPSS sonucu geçerlilik süresi’ bir sonraki KPSS ile birlikte son iki yılın KPSS sonuçlarını da kapsayacak şekilde uygulanacak, herhangi bir hak kaybına neden olunmayacaktır” dedi.

Genel 04.08.2022, 22:41 04.08.2022, 22:51
İletişim Başkanı Altun’dan KPSS açıklaması

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Bu yıl kamu görevlerine atanacaklar için ’KPSS sonucu geçerlilik süresi’ bir sonraki KPSS ile birlikte son iki yılın KPSS sonuçlarını da kapsayacak şekilde uygulanacak, herhangi bir hak kaybına neden olunmayacaktır. Süreci en başından beri titizlikle takip eden Sayın Cumhurbaşkanımızın belirttiği üzere, bu konuda tek bir vatandaşımızın dahi mağdur olmasına asla müsaade edilmeyecektir” ifadelerini kullandı.

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