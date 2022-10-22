İletişim Başkanı Altun: “Şiddet şiddettir, terör terördür, nereden gelirse kınanmalıdır”

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İslam İşbirliği Teşkilatı’nın 12. Enformasyon Bakanları Toplantısı’nın kapanışında yaptığı konuşmasında “Şiddet şiddettir, terör terördür, nereden gelirse kınanmalıdır” dedi.

Dün Beşiktaş’ta bir otelde başlayan İslam İşbirliği Teşkilatı’nın 12. Enformasyon Bakanları Toplantısı bugün sona erdi. Toplantının kapanış konuşmasını Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun gerçekleştirdi. Konuşmasına bir önceki dönemde teşkilata başkanlık eden Suudi Arabistan’a teşekkür ederek başlayan Altun, yeni dönemde ortak yapımlar ve somut adımlarla iş birliklerinin derinleştirileceğini söyledi. Konferansta kabul edilen “İstanbul Deklarasyonu” ile birlikte dezenformasyon ve İslamofobi ile mücadeledeki kararlılıklarını bir kez daha ortaya koyduklarını belirten Altun, bu bağlamda gerçekleştirilecek çalışmalardan bahsetti. İslam dünyasının şiddet, aşırılık, radikalizm ve terörün her türünü ortak bir tavırla kınadığını da belirten Altun, “Şiddet şiddettir, terör terördür, nereden gelirse kınanmalıdır” dedi.

“İş birliklerimizi derinleştireceğiz”

İslam İşbirliği Teşkilatınının yeni döneminde gerçekleştirmeyi planladıkları projelerden bahseden İletişim Başkanı Fahrettin Altun, “Başkanlığımız döneminde dezenformasyonla mücadeleden tecrübe ve teknoloji paylaşımına, yasal altyapıların güçlendirilmesinden ortak yapımlara, geniş bir yelpazede somut adımlarla iş birliklerimizi derinleştireceğiz. Bu kapsamda bugünkü toplantımızın somut çıktılarından biri de İslam İşbirliği Teşkilatı Medya Forumu hakkında oldu. Sayın Cumhurbaşkanımızın da dünkü hitabında talimat verdiği üzere, İstanbul merkezli faaliyet gösterecek olan İslam İşbirliği Teşkilatı Medya Forumu’nu aktifleştirdik ve önemli bir platform olarak hayata geçirdik. Bildiğiniz üzere, bu Medya Forumu’na dair çalışmalar Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığımız uhdesinde sürdürülüyor” dedi.

“Konferansımızda İstanbul Deklarasyonunu kabul ettik”

“Hakikat Ötesi Dönemde Dezenformasyon ve İslamofobi ile Mücadele” temasıyla düzenlenen konferansta bu doğrultuda atılacak müşterek adımların istişare edildiğini belirten Fahrettin Altun, “Hiç kuşkusuz, dezenformasyon ve İslamofobi, uluslararası alanda medya ve enformasyon bağlamında kurulan sömürge düzeninin kullandığı stratejiler arasında yer alıyor. Dolayısıyla bu sömürge düzenine karşı, dayanışma içinde etkin ve çok boyutlu bir mücadele vermemiz gerekiyor. Biz de bu amaçla bugün konferansımızda İstanbul Deklarasyonu’nu kabul etmiş bulunuyoruz. Deklarasyonda, içinde bulunduğumuz dijital çağda sistematik dezenformasyonla mücadelenin önemini vurguladık. Dezenformasyon faaliyetleri ve yalan haberlerin, bireylerin ve ülkelerin güvenliklerinin yanı sıra dünyanın dört bir yanındaki Müslüman toplumu ve azınlıklar için oluşturduğu tehdide işaret ettik. Dezenformasyonla mücadelede İslam ülkelerinin iş birliğini güçlendirecek somut adımları ele aldık. Hiç kuşkusuz, hakikat ötesi çağda dezenformasyonla mücadele kısa, orta ve uzun vadeli stratejiler gerektiriyor. Bu doğrultuda yasal altyapıların güçlendirilmesinin yanı sıra medya okuryazarlığının yaygınlaştırılması ve teyit mekanizmalarının geliştirilmesi hususunda ortak bir vizyon ortaya koyduk” diye konuştu.

“Şiddet şiddettir, terör terördür, nereden gelirse kınanmalıdır”

İstanbul Deklarasyonunda İslam İşbirliği Teşkilatı’nın kuruluş gayelerinden biri olan Filistin davasına bağlılığının bir kez daha teyit edildiğini vurgulayan Altun, “Filistinli kardeşlerimizle dayanışmamızı tekrar vurguladık. Filistin Haber ve Enformasyon Ajansına destekte bulunulması yönünde müşterek bir karar aldık. Üye ülke medyalarında İsrail’in Kudüs’teki hukuksuz eylemlerine daha fazla yer verilmesi ve İsrail’in propaganda faaliyetlerine karşı Filistin halkının yaşadığı mağduriyetin uluslararası kamuoyuyla daha fazla paylaşılması yönünde bir irade koyduk. Bu kararın İslam dünyasının ve aslında tüm uluslararası camianın bu önemli soruna daha fazla hassasiyet göstermesini sağlayacağına inanıyoruz. İstanbul Deklarasyonunda, İslam dünyasının şiddet, aşırılık, radikalizm ve terörün her türünü ortak bir tavırla kınadığını tekrar ifade ettik. Nereden gelirse şiddet şiddettir terör terördür ve ortak bir şekilde kınanmalıdır. İslam İşbirliği Teşkilatı Genel Sekreterliği’nin terör, şiddet ve aşırılığı reddeden, diyalog ve birlikte yaşama çağrısında bulunan sosyal medya kampanyaları düzenlemesi konusunda mutabık kaldık. Bu girişimin yeni medya mecralarında İslam ve Müslümanlar hakkındaki olumsuz ve haksız algıyla mücadele için bir vasıta olacağını düşünüyoruz. İstanbul Deklarasyonunda ayrıca mültecilere ve mültecilere ev sahipliği yapan ülkelere verilen desteğin öneminin altını çizdik. Teşkilatın İslam dünyası ile dünya kültürleri arasında oluşturduğu diyaloğa da dikkati çektik. Bununla beraber, Afrikalılara yönelik ayrımcılık konusunda farkındalığın artırılması çağrısında bulunduk. Üye ülkeler arasında ikili ve çok taraflı değişim programlarının yaygınlaştırılması yönündeki ortak iradeyle, İslam ülkeleri arasında kültürel etkileşim ve iletişimi artırıyoruz” şeklinde konuştu.

“Teşkilat bünyesinde uluslararası bir kanal kurulacak”

Fahrettin Altun, “Teşkilat bünyesinde İslam ümmetinin geleceğinin teminatı olan gençlerimizle iletişimin sağlanması bağlamında bir forum düzenlenmesi kararı da aldık. Diğer taraftan, Teşkilat kapsamında bir uluslararası kanalın kurulması ve bu kanalın finansmanı konusunda Genel Sekreterlik aracılığıyla bir yol haritası çizilmesine karar verdik. Bu kanal, üye ülkelerin ve ilgili kurumların faaliyetlerini tanıtacak içeriklerle İslam ümmetinin birliği doğrultusunda değerli bir araç olacaktır. Teşkilat çatısı altındaki Haber Ajansları Birliği, İslami Yayıncılar Birliği ve Medya Forumu gibi kuruluşlara verilen desteğin artırılması yönünde mutabakat da sağladık. Ayrıca kardeş Azerbaycan’ın müteakip Enformasyon Bakanları toplantısına ev sahipliği yapma önerisi olmuştu. Bu öneri, ülkemizin de desteğiyle kabul edildi. Bu da bizi ayrıca memnun etti” ifadelerini kullandı.