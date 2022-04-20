İletişim Başkanı Altun: “Ortak tarihimizi tahrip edenlere boyun eğmeyeceğiz”

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, “Ortak tarihimizi tahrip eden ve ortak geleceğimiz önündeki en büyük engeli teşkil eden devlet, lobi ya da diasporalara boyun eğmeyeceğiz” dedi.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Uluslararası Hukuk ve Tarih Perspektifinden 1915 Olayları Konferansı açılışına katıldı.

Burada yaptığı konuşmada Altun, “Artık katlanılamaz boyutlara ulaşan vahşeti önlemek adına Osmanlı Devleti tarafından 1915 yılında Sevk ve İskân Kanunu çıkarılmıştır. Söz konusu çetelerin saldırılarının yoğunlaştığı bölgelerdeki Ermeni nüfus, can ve mal emniyetleri sağlanarak geçici olarak yine Osmanlı sınırları içindeki güney bölgelere kaydırılmış, ama asla sınır dışı edilmemiştir. Soykırım gibi bir olay ise asla yaşanmamıştır” diye konuştu.

Savaş koşullarında sivillerin korunması ve vatan savunması amacıyla Sevk ve İskân uygulamasının gerçekleştirildiğini söyleyen Altun, “Bazı Ermeni çetelerin Türklere karşı savaştan da önce başlayan ve daha geniş ölçekte devam eden kitlesel silahlı isyanının bir sonucu olmuştur” açıklamasında bulundu.

Bu tarihi gerçeğin kasıtlı şekilde örtbas edildiğinin altını çizen Altun, “Sadece 1915 olayları art niyetli odakların suistimalleri ve mesnetsiz iddialarıyla manipüle edilmiş bir şekilde gündeme getirilmeye, kirli siyasi emeller için kullanılmaya çalışılmaktadır. Bir arada yaşama kültürü konusunda tarihin en müstesna örneklerinden birini temsil ediyoruz. Bu anlamda milletimizin ortak geçmişinin unutulmasına izin vermemeliyiz. Aramıza husumet tohumları ekmeye çalışanlara hep birlikte karşı çıkmalıyız” ifadelerini kullandı.

Altun, 1915 olaylarının bilimin konusu olması gerekirken siyasetin konusu olmaktan kurtulamadığını dile getirerek, “Bu konu, tarihî ya da bilimsel bir tartışmanın konusu olmayı bir tarafa bırakalım; lobilerin, seçim kampanyalarının bir malzemesi olmaktan, siyasetçiler için bir istikbal, hatta bir geçim kaynağı olmaktan öteye gidememektedir” şeklinde konuştu.

“Siyaset meydanlarında kurban edilmek istenen, ortak bir geçmiş, ortak bir hafıza ve esas itibarıyla ortak gelecektir” diyen İletişim Başkanı Altun, “Buna asla müsaade etmeyeceğiz. Ortak tarihimizi tahrip eden ve ortak geleceğimiz önündeki en büyük engeli teşkil eden devlet, lobi ya da diasporalara boyun eğmeyeceğiz. Türkiye Cumhuriyeti’nin tarihinden bir endişesi olmadığı gibi, komşularıyla ortak geleceğinden de bir korkusu yoktur” dedi.