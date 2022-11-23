İletişim Başkanı Altun: “Merkez üssü Düzce olan depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum”

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, “Merkez üssü Düzce olan ve İstanbul ile Ankara başta olmak üzere çevre illerde de hissedilen depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum” dedi.

İletişim Başkanı Altun sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Merkez üssü Düzce olan ve İstanbul ile Ankara başta olmak üzere çevre illerde de hissedilen depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Can kaybı yaşanmaması en büyük temennimiz. Allah ülkemizi, milletimizi her türlü felaketten korusun” ifadelerini kullandı.