Âile boyu pedal çeviriyorlar
ÇİFT KİŞİLİK BİSİKLETLE PEDAL ÇEVİREN ÇİFT, BURSA’NIN İZNİK İLÇESİNE ULAŞTI.
İstanbullu çift ve çocukları, çift kişilik bisikletle yollara düştü.
İstanbul Küçük Çekmece’de ikamet eden Dilek ve Selim Tanguroğlu çifti, bebekleri Çağrı ile birlikte yollara koyuldu. Çift kişilik bisikletle pedal çeviren çift, Bursa’nın İznik ilçesine ulaştı. Tanguroğlu çifti, “Yolculuğu Küçük Çekmece’den başladık. Eskihisar’dan feribota bindik. Altınova’dan girip eski ipek yolunu takip ettik. Köyleri aşarak Boyalıca tarafından İznik gölüne vardık. Tarihî yerleri ziyaret ettik . Geceyi İznik’te geçirdik. Ertesi sabah da gölü takip ettik. Orhangazi rampasını aşıp Yalova’ya kadar pedal çevirmeye devam edeceğiz. Yalova’dan hızlı feribotla İstanbul’a döneceğiz. Evliliğimizin ikinci yılında böyle bir tur tertip etmek istedik. Çok mutluyuz” dedi.
MSB: "Şehitlerimizin kanının yerde bırakılmayacağı inancıyla Ermenistan’ın kalleşçe saldırısında şehit olan Azerbaycan Türkü kardeşlerimize Allah’tan rahmet, tüm Azerbaycan halkına başsağlığı dileriz."
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