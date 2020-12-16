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İlçe halkının ateşi drone ile ölçüldü
Sivas’ın Divriği İlçesinde ilçe halkının drone ile ateş ölçümü ve alınması gereken tedbirlerle ilgili anonslar yapıldı.
Genel 16.12.2020, 15:18
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Sivas’ın Divriği İlçesinde ilçe halkının drone ile ateş ölçümü ve alınması gereken tedbirlerle ilgili anonslar yapıldı.Sivas’ın Divriği ilçesi pandemi süreci boyunca tedbirlerin en düzenli şekilde uygulandığı ilçelerden biri olurken vaka sayısı da ortalamanın bir hayli altında seyretti. Tedbirleri elden bırakmayan Divriği Kaymakamı Mehmet Bek, ilginç bir uygulamaya da imza attı. İlçe halkının yoğunlaştığı Pazar yerinde drone ile havadan ateş ölçümü gerçekleştirildi. Yine drone ile gün boyu uyulması gereken kurallarla ilgili anonslar tekrarlandı. Bek, tedbirlerin titizlikle sürdürüldüğünü belirtip Divriği halkından alınan kararlarla ilgili kendilerine yardımcı olmalarını istedi.
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