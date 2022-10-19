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İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu: "2 hastamızın durumu biraz kritik"

İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi’nde tedavi gören madencilerden 2’sinin durumunun kritik olduğunu söyledi.

Genel 19.10.2022, 16:52
İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu: "2 hastamızın durumu biraz kritik"

İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi’nde tedavi gören madencilerden 2’sinin durumunun kritik olduğunu söyledi.

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