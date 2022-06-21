İl olmaya yakın ilçeler açıklandı!
Türkiye'nin il olmaya en yakın ilçeleri belli oldu. Aralarında neredeyse 350 bin nüfusa sahip ilçe de bulunuyor. Peki il olmaya aday ilçeler hangileri? İşte Türkiye'de yeni il olmaya aday ilçeler...
İL OLMAYA ADAY İLÇELER LİSTESİ:
Siverek, Şanlıurfa / Nüfus: 266.971
İskenderun, Hatay / Nüfus: 250.964
Bandırma, Balıkesir / Nüfus: 161.894
Akhisar, Manisa / Nüfus: 176.000
Edremit, Balıkesir / Nüfus: 161.145
Ereğli, Zonguldak / Nüfus: 176.642
Cizre, Şırnak / Nüfus: 143.124
Çorlu, Tekirdağ / Nüfus: 284.907
Elbistan, Kahramanmaraş / Nüfus: 141.977
Ereğli, Konya / Nüfus: 149.333
Ergani, Diyarbakır / Nüfus: 135.514
Alanya, Antalya / Nüfus: 350.63
Fethiye, Muğla / Nüfus: 170.379
Yüksekova, Hakkari / Nüfus: 119.194
Manavgat, Antalya / Nüfus: 245.740
İnegöl, Bursa / Nüfus: 286.848
Kahta, Adıyaman / Nüfus: 120.378
Midyat, Mardin / Nüfus: 108.242
Lüleburgaz, Kırklareli / Nüfus: 145.263
Ünye, Ordu / Nüfus: 122,597
Nazilli, Aydın / Nüfus: 153.879
Kozan, Adana / Nüfus: 132.320
Polatlı, Ankara / Nüfus: 122.424
Erciş, Van / Nüfus: 173.606
Tarsus, Mersin / Nüfus: 347.314