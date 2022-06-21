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İl olmaya yakın ilçeler açıklandı!

Türkiye'nin il olmaya en yakın ilçeleri belli oldu. Aralarında neredeyse 350 bin nüfusa sahip ilçe de bulunuyor. Peki il olmaya aday ilçeler hangileri? İşte Türkiye'de yeni il olmaya aday ilçeler...

Genel 21.06.2022, 12:10
İl olmaya yakın ilçeler açıklandı!

İL OLMAYA ADAY İLÇELER LİSTESİ:

Siverek, Şanlıurfa / Nüfus: 266.971

İskenderun, Hatay / Nüfus: 250.964

Bandırma, Balıkesir / Nüfus: 161.894

Akhisar, Manisa / Nüfus: 176.000

Edremit, Balıkesir / Nüfus: 161.145

Ereğli, Zonguldak / Nüfus: 176.642

Cizre, Şırnak / Nüfus: 143.124

Çorlu, Tekirdağ / Nüfus: 284.907

Elbistan, Kahramanmaraş / Nüfus: 141.977

Ereğli, Konya / Nüfus: 149.333

Ergani, Diyarbakır / Nüfus: 135.514

Alanya, Antalya / Nüfus: 350.63

Fethiye, Muğla / Nüfus: 170.379

Yüksekova, Hakkari / Nüfus: 119.194

Manavgat, Antalya / Nüfus: 245.740

İnegöl, Bursa / Nüfus: 286.848

Kahta, Adıyaman / Nüfus: 120.378

Midyat, Mardin / Nüfus: 108.242

Lüleburgaz, Kırklareli / Nüfus: 145.263

Ünye, Ordu / Nüfus: 122,597

Nazilli, Aydın / Nüfus: 153.879

Kozan, Adana / Nüfus: 132.320

Polatlı, Ankara / Nüfus: 122.424

Erciş, Van / Nüfus: 173.606

Tarsus, Mersin / Nüfus: 347.314

#il #ilçe
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