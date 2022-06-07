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İl müftüsü atama kararları Resmi Gazete’de

Resmi Gazete’de yayımlanan atama kararlarına göre, Bartın Müftüsü Abdülcelil Çakar görevden alınırken, 3 ile yeni müftü atandı ve 7 il müftüsünün yeri değiştirildi.

Genel 07.06.2022, 02:05 07.06.2022, 09:07
İl müftüsü atama kararları Resmi Gazete’de

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan atama kararları Resmi Gazete’de yayımlandı. Kararlar ise şu şekilde:

“Bartın Müftülüğü’ne Van Müftüsü Ömer Keskin, Van Müftülüğü’ne Gümüşhane Müftüsü Mehmet Sırrı Şık, Gümüşhane Müftülüğü’ne Hüseyin Gün, Ankara Müftülüğü’ne Adana Müftüsü Hasan Çınar, Adana Müftülüğü’ne Adıyaman Müftüsü Mehmet Taşcı, Adıyaman Müftülüğü’ne Şırnak Müftüsü Mehmet Taştan, Şırnak Müftülüğü’ne Ahmet Dilek, Mersin Müftülüğü’ne Kırklareli Müftüsü Aydın Yığman, Kırklareli Müftülüğü’ne Kars Müftüsü Yusuf Eviş, Kars Müftülüğü’ne ise Hamza Bayram getirildi.”

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