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İl Milli Eğitim Müdürü Metin Yalçın görevden alındı
Afyonkarahisar İl Milli Eğitim Müdürü Metin Yalçın ile yardımcısı Emin Karaosmanoğlu görevden alındı. Görevden alınan Yalçın’ın yerine Gümüşhane İl Milli Eğitim Müdürü Miraç Sünnetçi atandı.
Genel 07.11.2022, 12:42
Afyonkarahisar İl Milli Eğitim Müdürü Metin Yalçın ile yardımcısı Emin Karaosmanoğlu görevden alındı. Görevden alınan Yalçın’ın yerine Gümüşhane İl Milli Eğitim Müdürü Miraç Sünnetçi atandı.
Yalçın’ın görevden alınmasına ilişkin resmi açıklama yapılmadı.