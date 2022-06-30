İklimlendirme sektöründe hedef 7 milyar dolar

İklimlendirme sektörü, yıl sonunda 7 milyar doları aşmayı hedefliyor.

Avrupa’nın en büyük iklimlendirme fuarına Türkiye 138 firma ile katılırken, İklimlendirme Sanayi İhracatçıları Birliği (İSİB) Başkanı Mehmet H. Şanal, sektörün gücünü tüm dünyaya gösterdiklerini ifade etti. Şanal, bu fuarların da desteği ile yıl sonu için 7 milyar dolar olarak belirledikleri ihracat hedefini aşacaklarını ve dış ticaret fazlası verir hale geleceklerini vurguladı. İtalyan Ticaret ve Sanayi Odası Derneği ile birlikte güzel çalışmalar yaptıklarını söyleyen Şanal, "Toplama bakıldığında geçen sene 6,2 milyar dolar ihracat yaptık. Bu seneki hedefimiz 7 milyar dolar olsa da, ilk 5 aylık rakamlar hedefi geçeceğimizi gösteriyor. Ayrıca sektörde ihracatın ithalatı karşılama oranı da giderek yükseliyor. Şu anda yüzde 96,6’dayız. Yıl sonunda hedefimiz yüzde 2-3 seviyesinde dış ticaret fazlası vermek. Türkiye’deki stratejik ürünlerin neler olduğunu belirleyerek yeni yatırımları buna göre yapmaya başladık. Önümüzdeki 3-4 yıllık periyodda da yüzde 20 oranında dış ticaret fazlası veren sektör konumuna gelme hedefimiz var" dedi.

Son dönemde lojistikte yaşanan zorluklar ve yüksek fiyatların yanında pandeminin de tedarik zincirlerinin çeşitlendirilmesi konusunun önemini net bir şekilde ortaya koyduğunu ifade eden Şanal, bu anlamda Türkiye’nin avantajlı hale gelmeye başladığını vurguladı. Türkiye’ye yeni yatırımların gelmeye başladığını ve bunun devam etmesini beklediklerini aktaran Şanal, şöyle devam etti:

"Avrupa bazı ürünleri yoğun şekilde Uzak Doğu’dan tedarik ediyordu. Şimdi yeni alternatiflere ihtiyaç var. Zaman problemi ve lojistik maliyetleri önemli olmaya başladı. Türkiye’deki gelişmeleri ve sektörün büyümesini yakından takip ediyorlar. Ciddi anlamda yeni uluslararası yatırımlar da gelecektir. Bu konuda araştırma içerisinde olan özellikle Avrupa’da bazı firmalar var. Uzak Doğu’dan da yatırım geldiğini ve çeşitli ortaklıklar yapıldığını görüyoruz. Artık bazı konularda tek bir yerden üretebilme şanslarının olmadığını ve alternatif ülkelere ihtiyaç duyduklarını gördüler. Maliyetler düşünüldüğü zaman Türkiye ciddi bir fırsat".

Tüm dünyada etkisi devam eden çip krizinin ve hammadde sorununun iklimlendirme sektörünü etkilediğini anlatan Şanal, sektörün stoklu çalışmaya başladığını, bunun yanında artan finansman maliyetlerinin de bir handikap oluşturduğunu belirtti.