İklim değişikliği Posof’u da etkiledi

Serhat ilçe Posof da yaşanan iklim değişikliklerinden etkilenmeye devam ediyor. Gündüzleri güneşli havanın aksine gece kar ve tipi şaşırtıyor.

Ocak ayında ilk günler sıcak geçmesine rağmen ortalarında üç gün kar yağdı. Sonra havalar yine ısındı. Şubat ayı ise daha değişik geçiyor. Gündüzleri güneşli, geceleri ise kar yağışı ve tipi ile geçiyor. Gündüz olunca çıkan güneş gece yağan karın bazı yerlerde erimesine sebep oluyor.

İlçe rakımı bin 583 metre olmasına rağmen etrafı 2 bin 550 ve 3 bin 200 rakımlı dağlarla çevrili olduğu için rakımı düşük yerlerde ki karlar erise de yükseklerde ki karlar Temmuz ayının sonuna kadar kalıyor.