İklim Değişikliği ile Mücadelede Isıtma Sistemlerinin Rolü

Günden güne olumsuz etkilerini artıran iklim değişikliği ile mücadelede verimli teknolojiler umut vaat ediyor. Dünyanın Paris Anlaşması'nda yer alan küresel sıcaklık artışını 2 derecenin altında tutma ve mümkünse 1,5 dereceyle sınırlandırma hedefi kapsamında; başta endüstriyel tesisler olmak üzere her alanda daha az enerji tüketen, dolayısıyla daha az karbon üreten ürün ve sistemlere geçiş yapmak kritik önem taşıyor. Enerji tüketiminde önemli bir paya sahip olan ısıtma ve soğutma sistemleri de bu sistemlerin başında geliyor.

Çukurova Isı Pazarlama Müdürü Osman Ünlü

Son yirmi yılda, atmosferdeki CO2 gazının yıllık artışının yüzde 0,4 olduğunu belirten Çukurova Isı Pazarlama Müdürü Osman Ünlü, “geleceğin sorunu” olarak da nitelendirilen iklim değişikliği ile mücadele edebilmek ve 2050 yılında net sıfırı yakalamak amacıyla acilen enerjiyi verimli kullanan sistemlere geçiş yapılması gerektiğini vurguladı. Osman Ünlü sözlerine şöyle devam etti:

Enerji tüketiminde ısıtma önemli paya sahip

“Enerjisinin yüzde 75'ini ithal eden Türkiye’de toplam enerjinin yüzde 60’a yakınının endüstriyel tesislerde ısıtma ve soğutma amacıyla kullanıldığı tahmin ediliyor. Endüstriyel tesislerdeki eski ve verimsiz ısıtma sistemlerinin yüksek verimli ve daha az enerji tüketimi sağlayan radyant ısıtma sistemleri ile değişimi, C02 emisyonlarının sürdürülebilir bir şekilde azaltılması açısından büyük önem taşıyor. Çukurova Isı olarak gelecek nesillere temiz bir gezegen bırakmak amacıyla enerji kaynaklarını akıllı ve verimli kullanan sistemler geliştirerek, endüstrilerde ve işletmelerde optimum enerji verimliliği sağlamayı hedefliyoruz.

Enerjiden yüzde 65’lere varan oranlarda tasarruf

Renovasyon projelerine sunduğumuz ücretsiz keşif ve projelendirme hizmetimizle de endüstriyel tesislerde verimli ısıtma sistemi kullanımını teşvik ediyoruz. Bu çalışmalarımız hem ekonomik hem de sürdürülebilirlik açısından büyük önem taşıyor. Endüstriyel tesislerdeki klasik ısıtma sistemlerinin, radyant ısıtma sistemleri ile değişimi, enerjiden 65’lere varan oranlarda tasarruf sağlayabiliyor. Enerji tüketiminin azaltılması sonucunda tesisin CO2 emisyonu da azalıyor ve böylece iklime zararsız bir ekonominin gelişmesine katkı sağlıyoruz” diyerek sözlerini tamamladı.