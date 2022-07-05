İklim aktivistleri “Son Akşam Yemeği”ni hedef aldı

İngiltere’nin başkenti Londra’da bulunan Kraliyet Akademisi’ne gelen 5 iklim aktivisti, Leonardo Da Vinci’nin öğrencisi Giampietrino tarafından 1520’lerde yapıldığına inanılan “Son Akşam Yemeği” eserinin kopyası olan tablonun çerçevesine ellerini yapıştırdı.

İngiltere hükümetinin yeni fosil yakıt ruhsatlandırma ve üretimini durdurmayı taahhüt etmesini sağlamak amacıyla kurulan iklim aktivisti grup Just Stop Oil, tarihi sanat eserlerini hedef aldığı eylemlerine devam ediyor. İngiltere’nin başkenti Londra’da bulunan Kraliyet Akademisi’ne gelen 5 iklim aktivisti, ellerini sürdükleri yapıştırıcı ile Leonardo Da Vinci’nin öğrencisi Giampietrino tarafından 1520’lerde yapıldığına inanılan Da Vinci’nin “Son Akşam Yemeği” adlı eserinin bir kopyası olan tablonun çerçevesine yapıştırdı. Eylemcilerden biri ise, tablonun altına sprey yardımıyla “No New Oil” (Daha Fazla Petrole Hayır) yazdı.

Eylemcilerden 47 yaşındaki eski bir ilkokul öğretmeni Lucy Porter, “Öğretmenlik yaparken öğrencilerimi Kraliyet Akademisi gibi büyük kurumlara getirdim. Ancak hükümetleri yeni petrol ve gaz projelerine ruhsat vererek geleceklerini mahvetmeye kararlıyken, onların kültürümüze saygı duymalarını beklemek haksızlık olur” dedi.

“Hiçbir resim 6 aylık yeğenimin hayatından daha değerli değildir”

Eylemcilerden 21 yaşındaki bir sanat öğrencisi olan Jessica Agar ise yaptığı açıklamada, “Hiçbir resim 6 aylık yeğenimin hayatından daha değerli değildir. Hiçbir heykel, aşırı sıcak ekinleri öldürdüğü için açlıktan ölen bebekleri besleyemez. Hemşireler galerilerin değil, gıda bankalarının önünde sıraya giriyor. Eğer bu galerinin yöneticileri sanatın dünyayı değiştirme gücüne sahip olduğuna gerçekten inanıyorlarsa, o zaman bu gücü talep etmelerini, hükümet yeni bir petrol taahhüt etmeyene kadar galeriyi kapatmalarını ve açmayı reddetmelerini talep ediyorum” dedi.

Just Stop Oil, son bir haftada 5’inci eylem

Just Stop Oil’in destekçileri, son 1 hafta içinde 5’inci kez, büyük bir sanat kurumunu sivil direniş eylemi ile hedef aldı. Londra’daki Ulusal Galeri’ye gelen iki iklim aktivisti ellerini sürdükleri yapıştırıcı ile John Constable’ın 1821 tarihli eseri The Hay Wain’in (Saman Arabası) çerçevesine yapıştırmış, tablonun üzerine ise yanlarında getirdikleri ve 3 parçadan oluşan “Geleceğin Kıyamet Vizyonu” adını verdikleri resim ile kaplamışlardı.

Ulusal Galeri’deki en popüler tablolardan biri olan The Hay Wain’in, eylem sonrası duvardan kaldırıldığı aktarılmış, çerçevesinde küçük bir hasar olduğu ve “resmin vernik yüzeyinde bazı bozulmalar" tespit edildiği belirtilmişti.

Eylemin ardından 22 yaşındaki müzik öğrencisi Eben Lazarus ve 23 yaşındaki psikoloji öğrencisi Hannah Hunt güvenlik güçleri tarafından tutuklanmıştı.

Öte yandan Londra’daki Courtauld Gallery’deki Van Gogh sergisine gelen iki Just Stop Oil aktivisti, 30 Haziran’da ellerini yapıştırıcı ile Van Gogh’un 1889 tarihli “Peach Trees In Blossom” (Çiçek Açmış Şeftali Ağaçları) tablosunun çerçevesine yapıştırmıştı.