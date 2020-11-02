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İkizlerin cansız bedenlerine ulaşıldı
İZMİR'İN BAYRAKLI İLÇESİNDEKİ RIZA BEY APARTMANI'NDA ENKAZ ALTINDA KALAN 16 YAŞINDAKİ İKİZLER ÇAĞRI VE SAYRA ALPGÜNDÜZ'ÜN CANSIZ BEDENLERİNE ULAŞILDI.
Genel 02.11.2020, 19:46
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İzmir’in Bayraklı ilçesindeki Rıza Bey Apartmanı’nda enkaz altında kalan 16 yaşındaki ikizler Çağrı ve Sayra Alpgündüz’ün cansız bedenlerine ulaşılırken, enkazdan bir kedi de 80 saat sonra sağ olarak kurtarıldı.
İzmir’in Bayraklı ilçesinde bulunan Rıza Bey Apartmanı’nda arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Depremde enkaz altında kalan 16 yaşındaki ikizler Çağrı ve Sayra Alpgündüz’ün cansız bedenlerine ulaşıldı. Ayrıca Jandarma Arama Kurtarma ekipleri, bir kediyi 80 saat sonra canlı olarak çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti.
18 kişinin sağ olarak kurtarıldığı Rıza Bey Apartmanı’nda vefat eden kişi sayısı 26’ya yükseldi.
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