İkilem Esenler’i coşturdu

Esenler Belediyesi, Yaz Akşamları konserleri çerçevesinde en sevilen isimleri Esenlerlilerle buluşturmaya devam ediyor. Yaz Akşamları konserlerinde bu kez İkilem grubu, eşsiz sahne performansıyla müzikseverlere unutulmaz bir akşam yaşattı.

Esenler’de yaz akşamlarına renk katan konserler, tüm hızıyla devam ediyor. Yaz Akşamları konserlerinde bu kez pandemi döneminde tanınan ve kısa sürede başarılı çalışmalara imza atan İkilem Grubu sahne aldı. İkilem grubu solistleri Serhat Karan ve Uğur Ateş en sevilen parçaları seslendirerek Esenlerlilere keyifli anlar yaşattı.

Hep bir ağızdan şarkı söylediler

Diğer ilçe sakinlerinin de bir hayli ilgi gösterdiği konserde İkilem grubu, “Bir Sebebi Var”, “Kaybolurum Gülüşünde” gibi parçalarını seslendirdi. Dörtyol Meydanı’nı tıklım tıklım dolduran kalabalık hep bir ağızdan şarkılara eşlik etti. Rock ve arabesk tınılardan da beslenen İkilem grubu, dillerden düşmeyen pek çok eseri de seslendirerek eğlenceyi zirveye taşıdı.