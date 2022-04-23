İki yaka iki yıl sonra buluştu

Covid-19 salgını nedeniyle yapılamayan İzmir’in Seferihisar ilçesi ile Yunanistan’ın Samos Adası arasındaki feribot seferleri, 2 yıl aradan sonra bugün yeniden başladı.

Pandemi nedeniyle ara verilen Seferihisar-Samos feribot seferleri bugün tekrar başladı. "Gönül" isimli feribot 182 yolcusuyla sabah saat 08.00’de Sığacık’tan Samos’a hareket etti. 2 yılın ardından düzenlenen ilk sefer için heyecanlı olduklarını söyleyen feribotun kaptanı Öznur Aydost, "Pandemiden 2 yıl sonra yeniden Seferihisar’dayız. Yolculuğumuz 2 saat sürecek. İlk misafirlerimiz, çok heyecanlıyız" dedi.

Seferleri düzenleyen firmanın kurucusu Seda Yıldırım ise ’Yunanistan’ın Maldivleri’ olarak anılan Samos’a salgın nedeniyle 2 yıldır feribot seferleri yapılamadığını belirterek, “2 yıldır kapalı olan hudut kapıları büyük emekler verilerek yeniden açıldı. Çok heyecanlıyız, ilk seferimize 23 Nisan’da çocuklar gibi şen gidiyoruz" diye konuştu.

Samos’a hareket eden ilk feribotun yolcularından Bilginer Bağcı da 2 yıl aranın ardından seferlerin yeniden başlamasına çok sevindiklerini belirtti.