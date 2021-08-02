banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Bill Gates uyardı: Covid-19'dan daha tehlikeli!
Bill Gates uyardı: Covid-19'dan daha tehlikeli!
BioNTech’ten büyük atılım: Tarihinde bir ilk yaşandı
BioNTech’ten büyük atılım: Tarihinde bir ilk yaşandı
İstanbul'da toptan fiyatlarda artış yüze 27'yi aştı
İstanbul'da toptan fiyatlarda artış yüze 27'yi aştı
Sosyal güvenlik uzmanı Ali Tezel beyin kanaması geçirdi
Sosyal güvenlik uzmanı Ali Tezel beyin kanaması geçirdi

İki kardeş aynı düğünde evlendi

Ordu’da iki kardeş aynı gün düzenlenen düğün töreni ile dünya evine girdi.

Genel 02.08.2021, 08:14
İki kardeş aynı düğünde evlendi

Ordu’da iki kardeş aynı gün düzenlenen düğün töreni ile dünya evine girdi.

Ordu’nun Kumru ilçesinde ikamet eden iki erkek kardeş olan Aziz Eyilikçi, Nursemin Görü ile Kadir Eyilikçi ise Eda Erdin ile hayatlarını birleştirdi.

Baba Şenol Eyilikçi oğullarının isteği doğrultusunda iki düğünü bir arada yaptıklarını belirtti. Genç çiftlerin mutluluğu gözlerinden okunurken, çiftlerden Aziz Eyilikçi, “Pandemi nedeniyle kardeşimin düğünü iptal olmuştu. O süreçte bende evleneceğim eşimi buldum ve pandemi sonrasında beraber düğün yapmaya karar verdik. İyi ki kardeşimle aynı gün evlenmişim. Kendisine ve eşine mutluluklar dilerim” dedi.

"Abimle aynı gün evlendiğim için mutluyum" diyen diğer damat Kadir Eyilikçi ise, “Pandemi nedeniyle düğünümüzü ertelemiştik. Şimdi ise düğünümüzü birlikte yaptık. Ailelerimizde bizlere destek oldular ve çifte mutluluk yaşadık” diye konuştu.

Düğünde çiftler dans edip, çiftetelli oynayarak eğlendi.
Yorumlar (0)
29°
açık