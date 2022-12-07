İki haber dosyasını aydınlatan Müge Anlı’ya ödül

Türkiye’nin en prestijli ödülü olan Altın Kelebek’le iki ayrı kategoride ödüllendirilen Müge Anlı’nın gündem oluşturduğu 2 ayrı haber dosyası, üç günde yargı yoluyla sonuçlandı.

Araştırmacı gazeteci Müge Anlı, geçen Pazar akşamı gerçekleşen 48. Altın Kelebek Ödül Töreni’nde, En İyi Kadın Sunucu ve En İyi Gündüz Kuşağı Programı kategorisinde iki ödülün sahibi oldu. Anlı, son 3 günde, gündem oluşturan iki ayrı konuda, zanlıların demir parmaklıklar ardına gönderilmesine katkı verdi.

Şiddet içerikli video sonu oldu

Üç çocuk annesi D.Ö., kendisiyle barışmak isteyen eşi C.Ö.’nün çocuklarını kaçırıp alıkoyduğu iddiasıyla Müge Anlı’ya başvurdu. Müge Anlı, baba C.Ö’nün 6 yaşındaki oğluna uyguladığı şiddet anlarını ekrana taşıdı ve yetkililere duruma el atmaları için bir çağrıda bulundu.

Gündem oluşturan görüntülerin sosyal medyada da büyük tepki toplaması üzerine C.Ö. hakkında Adana Ceyhan Cumhuriyet Savcılığı soruşturma açtı. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Örücü, savcılıktaki ifadesinin ardından çıkarıldığı Adana Ceyhan Sulh Ceza Mahkemesi’nce ‘Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma’ ve ‘Tehdit’ suçlamalarıyla tutuklanarak Ankara Sincan Ceza İnfaz Kurumu’na gönderildi.

72 yaşındaki üfürükçü de demir parmaklıklar ardında

Gaziantep Islahiye’de, 18 yaşındaki kızının, 72 yaşındaki sözde hoca olarak bilinen K.K. tarafından kaçırılıp 1 aydır alıkonulduğunu söyleyen M.A., Müge Anlı’dan yardım istedi.

K.K’nin büyü bozmak için cips paketine sardığı gazetelerin bahis eklerini muska diyerek insanları kandırdığını ortaya çıkaran Müge Anlı, iddiaların odağındaki ismi canlı yayına aldı.

İnsanlara şifa dağıtmak için büyü yaptığını söyleyen K.K.’nin, canlı yayındaki “Çok insanı iyileştirdim. Gözlerim görmediği için bir senedir tılsım yapmıyorum” ifadeleri üzerine Müge Anlı’nın programı ihbar kabul edildi.

Gaziantep Islahiye Cumhuriyet Savcısı’nın talimatıyla harekete geçen, Gaziantep Islahiye İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri; K.K.’yi gözaltına aldı. Gaziantep İslahiye Adalet Sarayı’nda önce savcı ardından hakim karşısına çıkan üfürükçü K.K., ‘Nitelikli Dolandırıcılık’ suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi.