İki günlük yağış kuraklık endişesi taşıyan çiftçiye ’cansuyu’ oldu

Kırıkkale’de uzun bir sürenin ardından geçen hafta sonu yağan iki günlük kar ve yağmur kuraklık endişesi taşıyan çiftçiye ’cansuyu’ oldu.

Kırıkkale’de yağan kar ve yağmurun ardından çiftçiler, traktörleriyle tarlalarını sürmeye başladı. Uzun bir süredir kuraklığın yaşandığı kentte geçen hafta sonu iki gündür yağan yağmur ve kar çiftçilere ’cansuyu’ oldu. Keskin ilçesinde çiftçilik yaparak geçimini sağlayan Ahmet Doğan (48), yağışları devam ettiği süreçte çiftçinin de tüketicinin de kazanacağını söyledi.

İHA muhabirine konuşan çiftçi Ahmet Doğan, su sorunlarının gittikçe azaldığını ifade ederek, “Allah’a şükürler olsun şimdi şuanda tarlalarımızı nadas etmeye başladık. Çok güzel oldu isabetli oldu. Kurban olduğum Allah’ın bize en güzel hediyesi. Yağmur kar yağınca çiftçinin her şeyi değişiyor” dedi.

Doğan, “Şimdi şuanda insanlar ferahladı. Su sorunlarımız gittikçe azalıyor. İnşallah su sorunumuz olmaz. Su sorunu olmadı mı pancarımız, ekinimiz, buğdayımız, arpamız her şeyimiz çok güzel olur o zaman millete yansır. Her şey bol olur. Bol olduğu zaman bizler içinde iyi olur. Biz çiftçilerde çok kazanırız. Tüketicilerde ucuza mal eder ucuz tüketir. Allah’a şükürler olsun karımız da yağmurumuz da yağdı. Çiftçiye can suyu oldu. Hepimize herkese can suyu oldu. Şimdi tarlalar güzelleşti. Ekinlerimiz güzelleşti. Şimdi çiftlerimizi rahatlıkla sürüyoruz” ifadesini kullandı.