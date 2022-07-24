İki günde 592 düzensiz Afgan göçmen sınır dışı edildi

Düzensiz göçle mücadele çerçevede son iki günde üç charter seferle 592 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen, ülkelerine gönderildi. Bu yıl içerisinde ülkesine sınır dışı edilen kaçak göçmen sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 132 artışla 57 bin 123’e ulaştı.

Kaçak göçle mücadeleye yönelik sınırlarda artırılan güvenlik önlemlerinin yanı sıra Türkiye’ye yasa dışı yollarla girenlerin yakalanmasına ilişkin kolluk birimlerinin denetimleri de tüm hızıyla sürüyor. Bu çerçevede Türkiye, düzensiz göçle mücadelesini kaynak ülkede başlayan ve yine kaynak ülkede son bulan bir stratejiyle yürütüyor. Türkiye, Düzensiz Göç Strateji Belgesi ve Ulusal Eylem Planı çerçevesinde sürdürülen çalışmalar kapsamında düzensiz göçmenler charter seferler ve tarifeli uçuşlarla ülkelerine gönderiliyor.

İki günde 592 düzensiz göçmen sınır dışı edildi

İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı’ndan alınan bilgiye göre bu kapsamda, sadece son 2 gün içerisinde, 592 Afganistan uyruklu düzensiz göçmenin sınır dışı işlemleri için İstanbul ve Ankara’da 3 charter seferi düzenlendi. Geri gönderme merkezlerinde idari gözetim altına bulunan ve İstanbul Havalimanı ile Ankara Esenboğa Havalimanına getirilen 592 Afganistan uyruklu kaçak göçmen, kolluk birimlerinin gözetiminde güvenlik noktasından geçirilmesinin ardından uçağa bindirilerek ülkesine gönderildi.

Sınır dışı edilen düzensiz göçmen sayısında yüzde 132’lik artış

Bu yılın başından itibaren Afganistan’a 140 charter seferi düzenlendi. Bu seferlerle 25 bin 492 Afganistan vatandaşının ülkesine dönüşü sağlandı. Bunlarla beraber, tarifeli uçuşlarla ülkesine gönderilenler dahil edildiğinde bu yıl içerisinde 34 bin 679 Afganistan uyruklu yabancı, ülkesine geri gönderildi. Tüm uyruklar hesaba katıldığında ise bu yıl ülkeden sınır dışı edilen düzensiz göçmen sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 132 artış göstererek 57 bin 123 olarak kayıtlara geçti. Böylece 2016 yılından bugüne sınır dışı edilen toplam düzensiz göçmen sayısı 356 bin 819’a ulaştı.