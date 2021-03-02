İki duvar arasına sıkışan köpeği itfaiye kurtardı

Osmaniye’de müstakil evin duvarı ile bahçe duvarı arasına giren köpek iki duvar arasında sıkıştı. İtfaiye ekiplerinin kazma yardımıyla duvarı kırması sonucu sıkıştığı yerden çıkartılan köpek, barınağa teslim edildi.

Edinilen bilgiye göre, merkez Yıldırım Beyazıt Mahallesi 14052 Sokak üzerinde bulunan müstakil bir evin bahçesinde oyun oynayan çocuklar bir köpeğin iki duvar arasına sıkıştığını gördü. Köpeğin sıkıştığı yerden çıkarılması için itfaiye ekiplerine haber verildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, köpeğin müstakil bir evin duvarı ile bahçe duvarı arasına sıkıştığını gördü. Ekipler ilk önce köpeği tasma yardımıyla çıkarmayı denedi. Çalışmanın sonuç vermeyeceğini düşünen ekipler, duvarın yıkılmasına karar verdi. Ev sahibinden izin alınması üzerine itfaiye ekipleri yaklaşık bir saatlik çalışmayla köpeğe zarar vermeden duvarı kırarak köpeği sıkıştığı yerden çıkarttı. Köpek olay yerine çağrılan barınak ekiplerine teslim edildi.

Köpeği kurtarmak için duvarın yıkılması gerektiğini söyleyen ev sahibi Sermin Ersoylu, “Duvarımızın oraya köpek sıkışmış, itfaiyeciler geldi. Kurtardılar köpeği, kurtarmak için de duvarı kırmak zorundalardı. Ben de izin verdim, kırdılar. Büyük alan kırdıkları için tekrardan yapacaklarına da söz verdiler. Köpeğin canı için tabi ki de bu gerekliydi. Bütün canlılar için yapılması gereken bir şeydi” diye konuştu.