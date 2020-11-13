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İki bina arasında kalan meçhul mezarlık

TOKAT’TA BİNALARIN ARASINDA KALAN MEÇHUL MEZARLIK GÖRENLERİN DİKKATİNİ ÇEKİYOR.

Genel 13.11.2020, 12:14
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İki bina arasında kalan meçhul mezarlık

Tokat’ta binaların arasında kalan meçhul mezarlık görenlerin dikkatini çekiyor.

Şehir merkezi Yarahamet Mahallesi Şeftali Sokak’ta iki binanın arasında bulunan mezarlığa yaklaşık 1 metre genişliğindeki aradan girilebiliyor. Halk arasında türbe olarak değerlendirilen mezarlığın bakım ve temizliği vatandaşlar tarafından yapılıyor. Mahalle sakinleri, giriş kapısında “Es Seyyid Ahmet Efendi Hz. Türbesi” yazan mezarlıkla ilgili araştırma yapılarak, kültür envanterinde yer almasını istiyor.

Apartman sakinlerinden Fatih Yıldız (49), mahalleye ismi verilen mezarlığı birçok kişinin bilmediğini kaydetti. Yıldız, iki ahşap binanın arka tarafında kalan mezarlığın 1991 yılında yeni bina yapılırken ortaya çıkarıldığını söyledi. Babası Ahmet Yıldız’ın mezarlığın önünün kapanmaması için mevcut arsasından geriye çekerek inşaat yaptırdığını belirten Yıldız, “Mezarlığın tarihi ile ilgili tam bir bilgimiz yok. Bizler de tarihinin araştırılmasını istiyoruz. Burayla ilgili yaş itibarıyla bilgi verebilecek kimse de kalmadı. Mahallede türbe olduğunu yeni yeni görenler oluyor” dedi.

Mahalle sakinleri ve esnaflar da zaman zaman dua ettikleri türbenin temizliğini ve bakımını yaptıklarını dile getirdiler.
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