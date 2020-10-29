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İki bin kişinin katıldığı Murat Dalkılıç konserinde korona unutuldu

İKİ BİN KİŞİNİN KATILDIĞI MURAT DALKILIÇ KONSERİNDE COVID-19 UNUTULDU

Genel 29.10.2020, 09:57
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İki bin kişinin katıldığı Murat Dalkılıç konserinde korona unutuldu

Mersin’in Silifke ilçesinde ünlü sanatçı Murat Dalkılıç’ın konserinde sosyal mesafe ve maske kuralı unutuldu.

Mersin Büyükşehir Belediyesinin "Cumhuriyet Konserleri" kapsamında düzenlediği konser alanı dolup taştı. Yaklaşık iki bin kişinin katıldığı konserde Covid-19 önlemleri ise hiçe sayıldı. Konserde sosyal mesafe ve maske kuralına uyulmadığı görüldü. Konserde gönüllerince eğlenen vatandaşlar, tüm uyarılara rağmen maske ve sosyal mesafe kuralını unutarak adeta balık istifi şeklinde konseri izledi.

Zaman zaman çalan müziğe uyup dans etmek isteyen vatandaşlar yoğun kalabalıktan dolayı hareket alanları daraldığı için oldukları yerde dans etmek zorunda kaldı.

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