İki asırlık anıt ağacı, ölümcül bakterilerden temizlendi

Bahçelievler’de bulunan ve zamanla bakteri ve tortu kaplayan 218 yaşındaki asırlık Sakız Ağacı belediye ekipleri tarafından cerrahi operasyon titizliğiyle çalışılarak temizlendi. Mahallenin simge ağacı sağlığına kavuşurdu.

Bahçelievler’de Kocasinan’ın simgesi haline gelen iki asırlık Sakız Ağacı’nın hastalanıp bakteri kaplaması sonucu Bahçelievler Belediyesi ekipleri çalışma başlattı. 218 yaşındaki Sakız Ağacı zararlı bakteriler ve tortulardan arındırılarak tedavi edildi. Alanında uzman ekipler hasta ağacın kavuğuna, gövdesine, dallarına giren zararlı bakteri ve tortuları özel bir yöntemle temizledi. Anavatanı Avustralya olan 1800’lü yıllarda Bahçelievler Kocasinan’a dikilen Sakız Ağacı sağlığına yeniden kavuştu.

“Sakız Ağacımızın ömrünü uzattık”

Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır, ağacın gölgesinde olmanın sağlık ve güven verdiğini ifade ederek, “Yaklaşık 200 yıllık bir ağacımız bu. Bahçelievler’de 22 tane sakız ağacımız var. Yaşları 50 ve 150 civarında bunlardan bir tanesi hastalanmış, sakız ağacı Avrupa ve Akdeniz bölgesinde özellikle yetişiyor. Hocalarımızla görüştük fikirlerini aldık. Ağaçların vücuda atmosferimize iklim değişikliğinin olduğu dönemde dünyamıza çok faydası var. Önemli olan bunu nesillerden nesillere yaşatabilmek, ne kadar çok yeşil çim eksek de asıl olan ağaçtır, ağaç havadan karbondioksit alıp oksijen veriyor. Bunların bir örneği arkamızda duran asırlık bir sakız ağacı. Bahçelievler Belediyesi ve uzman arkadaşlarımız tarafından tedavi edip çağlar boyu yaşatmaya gayret ediyoruz” ifadelerini kullandı.