IKBY’den Türkiye’ye destek

Türkiye’de meydana gelen 7.4 büyüklüğündeki deprem Irak’ın kuzeyinde hissedilirken, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi hükümeti arama kurtarma çalışmalarına destek vermeye hazır olduğunun söyledi.

Türkiye’nin Kahramanmaraş kentinden meydana gelen 7.4 büyüklüğündeki deprem Irak’ın kuzeyinde de hissedildi. Irak Meteoroloji Ve Deprem Müdürlüğü Sözcüsü Amir el-Cabiri tarafından yapılan açıklamada, sabahın erken saatlerinde Türkiye’deki depremin artçı şoklarının ülkenin kuzeyinde hissedildiğini belirtti. Yerel kaynaklar ülkenin kuzeyindeki Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’nde (IKBY) 4.7 şiddetinde depremin meydana geldiğini aktarırken, IKBY’nin Erbil ve Duhok kentlerinde hissedilen ve 30 saniye süren deprem nedeniyle çok sayıda kişi evlerini terk etmek zorunda kaldı. Ülkenin kuzeyindeki Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani depremden kısa bir süre süre sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımında başsağlığı dileklerini iletti. Barzani yaptığı açıklamasında “Gönlümüz ve dualarımız depremde zarar görenlerin yanındadır. Hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı dileklerimi sunarken yaralılara da acil şifalar diliyorum” ifadelerini kullandı.

Öte yandan, IKBY Başbakanı Mesrur Barzani ise arama kurtarma çalışmalarında Türkiye’ye yardım etmeye hazır olduğunu dile getirdi. Barzani, sosyal medya hesabında yaptığı açıklamasında, “Gönlümüz meydana gelen depremde hayatını kaybedenleri aileleri ve yaralılarının yanındadır. Hükümetimiz arama kurtarma çalışmalarına katılmak için hazırdır” dedi.